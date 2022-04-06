Опасность не миновала! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать

После освобождения Киевской области от российского нашествия люди возвращаются в город, а объекты критической инфраструктуры возобновляют работу.

Так, в Киеве заработала зеленая ветка метро. Теперь поезда будут курсировать через Южный мост. Также удобнее будет добираться до центра города и жителям Борщаговки — начал ездить скоростной трамвай.

В Киевской городской госадминистрации уверяют: делают все, чтобы все службы столицы работали по полной. Однако власти напоминают, что опасность не миновала, так что спешить возвращаться в столицу не стоит.

Город не является абсолютно безопасным, как некоторым кажется. Мы под постоянной угрозой авиа- и ракетных ударов, поэтому делаем все с осторожностью, — рассказывает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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