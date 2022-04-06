Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати

Після звільнення Київської області від російської навали люди повертаються у місто, а об’єкти критичної інфраструктури відновлюють роботу.

Так у Києві запрацювала зелена гілка метро. Тепер потяги курсуватимуть через Південний міст. Також зручніше буде діставатися центру міста і мешканцям Борщагівки — почав їздити швидкісний трамвай.

У Київській міській держадміністрації запевняють: роблять усе, аби усі служби столиці працювали наповну. Проте влада нагадує, що небезпека не минула, тож поспішати повертатися у столицю не варто.

Місто не є абсолютно безпечним, як декому здається. Ми під постійною загрозою авіа- та ракетних ударів, тому робимо все з обережністю, — розповідає перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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