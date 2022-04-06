Україна

Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 06:30

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0:06:50
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