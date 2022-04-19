Украинцы массово возвращаются домой на Пасху — ситуация на границах

Украинские пограничники фиксируют увеличение количества людей, которые возвращаются в Украину. Теперь их количество превышает количество тех, кто выезжает из страны.
За прошлые сутки только из Польши прибыло 26 тысяч граждан, а выехали — 19. Среди тех, кто возвращается, много молодежи.
Представитель Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина комментирует ситуацию:
Прогнозируем, что ближе к выходным будет оживление потока пассажиров. Большинство граждан возвращаются в те области, где нет активных боевых действий.
Прогнозируем, что ближе к выходным будет оживление потока пассажиров. Большинство граждан возвращаются в те области, где нет активных боевых действий.
Перед пунктами пропуска в километровых пробках стоят и фуры — везут товары в Европу.
Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для пересечения границы с ЕС.