Украинцы массово возвращаются домой на Пасху — ситуация на границах

Украинские пограничники фиксируют увеличение количества людей, которые возвращаются в Украину. Теперь их количество превышает количество тех, кто выезжает из страны.

За прошлые сутки только из Польши прибыло 26 тысяч граждан, а выехали — 19. Среди тех, кто возвращается, много молодежи.

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Представитель Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина комментирует ситуацию:

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Прогнозируем, что ближе к выходным будет оживление потока пассажиров. Большинство граждан возвращаются в те области, где нет активных боевых действий.

Перед пунктами пропуска в километровых пробках стоят и фуры — везут товары в Европу.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для пересечения границы с ЕС.