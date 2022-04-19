Путешествия и вдохновение

Госпогранслужба снова изменила условия пересечения границы с ЕС — какие документы нужны

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 апреля 2022, 11:40
Виїхати за кордон можна з українським паспортом
Фото: Facebook

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