Госпогранслужба снова изменила условия пересечения границы с ЕС — какие документы нужны

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что выезд за границу по внутреннему паспорту (паспорт гражданина Украины) снова возможен!

Это решение было принято еще 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России.

Однако впоследствии спикер погранслужбы сообщил: для пересечения границы с ЕС нужно иметь загранпаспорт, а внутренний документ не дает право на пересечение границы.

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Впрочем, и это решение впоследствии было отменено. Вечером 18 апреля стало известно, что выехать за границу снова можно при наличии только украинского паспорта.

В Госпогранслужбе объясняют это тем, что решение принято ввиду ситуации в Украине во время действия военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить заграничный паспорт.

Напомним, что выезд за границу детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка.

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