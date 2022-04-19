Подорожі та натхнення

ДПСУ знову змінила умови перетину кордону з ЄС — які документи потрібні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 11:40
Виїхати за кордон можна з українським паспортом
Фото: Facebook

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