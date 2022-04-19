ДПСУ знову змінила умови перетину кордону з ЄС — які документи потрібні

Державна прикордонна служба України повідомила, що виїзд за кордон по внутрішньому паспорту (паспорт громадянина України) продовжено!

Це рішення було прийняте ще 24 лютого, зважаючи на початок повномасштабного вторгнення Росії.

Втім, згодом речник прикордонслужби повідомив: для перетину кордону з ЄС потрібно мати закордонний паспорт, а внутрішній документ не надає права перетину кордону.

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Утім, це рішення згодом було скасовано. І ввечері 18 квітня стало відомо, що виїхати за кордон знову можна, маючи лише український паспорт.

У ДПСУ пояснюють це тим, що рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт.

Нагадуємо, що виїзд за кордон дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

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