Вчать польську, печуть печиво та шукають роботу. Як українки пристосовуються до життя за кордоном

Нині у Польщі знайшли тимчасовий притулок понад два мільйони українців. Люди змушені пристосовуватися до нового життя.

Вчити польську мову, бо без її знання знайти пристойну роботу майже неможливо.

Влаштовувати дітей у сади та школи — з цим їм допомагають волонтери та небайдужі поляки.

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Ми поспілкувалися з двома сім’ями, які нині проживають у польському місті Катовіце. Жінки не сидять склавши руки. У вільний час печуть печиво, ходять на ярмарки та їх продають.

Виручені гроші передають на допомогу українській армії.

Подруги не думали виїжджати, поки не почули про примусову евакуацію деяких районів Кривого рогу, адже там є воєнні бази. Розповідають, що до кордону їхали дві з половиною доби, адже затори були кілометрові.

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Тетяна Міщенко працювала проектувальницею у металургійній компанії, їй дозволили працювати дистанційно, а от її подруга Юлія Цехош шукає заробіток, адже працювала фітнес-тренеркою. Вона не хоче покидати улюблену професію, тож вчить польську мову, адже без її знання на роботу не візьмуть.

Власниця квартири Моніка допомагає жінкам та каже, що усі поляки готові допомагати, адже важко дивитися на війну, яка відбувається зовсім поруч.

Мільйони українців шукають безпеку за кордоном, тож раніше ми розповідали про алгоритм дій при перетині кордону України.