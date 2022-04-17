Люди

Вчать польську, печуть печиво та шукають роботу. Як українки пристосовуються до життя за кордоном

Наталія Жуковська 17 Квітня 2022, 12:00

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