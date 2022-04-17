Учат польский, пекут печенье и ищут работу. Как украинки приспосабливаются к жизни за границей

В настоящее время в Польше нашли временное убежище более двух миллионов украинцев. Люди вынуждены приспосабливаться к новой жизни.

Учить польский язык, потому что без его знания найти приличную работу почти невозможно.

Устраивать детей в сады и школы — с этим им помогают волонтеры и небезразличные поляки.

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Мы пообщались с двумя семьями, ныне проживающими в польском городе Катовице. Женщины не сидят сложа руки. В свободное время пекут печенье, ходят на ярмарки и продают.

Вырученные деньги передают в помощь украинской армии.

Подруги не думали уезжать, пока не услышали о принудительной эвакуации некоторых районов Кривого Рога, ведь там есть военные базы. Рассказывают, что до границы ехали двое с половиной суток, потому что пробки были километровые.

Татьяна Мищенко работала проектировщицей в металлургической компании, ей разрешили работать дистанционно, а вот ее подруга Юлия Цехош ищет заработок, ведь работала фитнес-тренером. Она не хочет покидать любимую профессию, поэтому учит польский язык, ведь без его знания на работу не возьмут.

Владелица квартиры Моника помогает женщинам и говорит, что все поляки готовы помогать, ведь тяжело смотреть на войну, которая происходит совсем рядом.

Миллионы украинцев ищут безопасность за границей, поэтому раньше мы рассказывали об алгоритме действий при пересечении границы Украины.