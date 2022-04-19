Українці активно повертаються додому на Великдень — ситуація на кордонах

Українські прикордонники фіксують збільшення кількості людей, які повертаються в Україну. Тепер їхня кількість перевищує тих, хто виїжджає з країни.
За минулу добу лише з Польщі прибуло 26 тисяч громадян, натомість виїхали – 19. Серед тих, хто повертається, багато молоді.
Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна коментує ситуацію:
Прогнозуємо, що ближче до вихідних буде пожвавлення потоку пасажирів. Більшість громадян повертаються в ті області, де немає активних бойових дій.
Прогнозуємо, що ближче до вихідних буде пожвавлення потоку пасажирів. Більшість громадян повертаються в ті області, де немає активних бойових дій.
Перед пунктами пропуску у кілометрових заторах стоять і фури — везуть товари до Європи.
Раніше ми розповідали, які документи потрібні для перетину кордону з ЄС.