Побеждать не благодаря, а вопреки: как украинские спортсмены завоевывают медали во время войны

Россия уничтожила более сотни спортивных объектов на территории Украины за время полномасштабного вторжения. Многие наши спортсмены буквально под обстрелами эвакуировались из родных городов. К чемпионатам готовились в экстремальных условиях — на скорую руку в чужих спортивных залах.

Но, несмотря ни на что, украинские спортсмены вернулись в Украину с победами: за это время они завоевали более полутора тысяч медалей.

Истории наших спортивных призеров вдохновляют и доказывают: украинский народ не сломать ни при каких условиях.

Бороться на спортивном фронте

Когда он готовится к прыжку, все личное должно остаться позади: что его родной Николаев под вражескими обстрелами, что сам он — больше полугода не был дома, а с родителями связь теперь большей частью по телефону. Перед прыжком — только он и вода.

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16-летний Алексей Середа — трехкратный чемпион Европы по прыжкам в воду, самый молодой за всю историю этого вида спорта. Титул получил этим летом на соревнованиях в Риме. Как далась эта победа, его тренер Тамара Токмачева объясняет лаконично:

Это все не благодаря, а вопреки.

Сам Алексей рассказывает: война прервала его планы на спортивные состязания.

— 24 февраля я проснулся и начал готовиться к тренировке. А потом мой друг сказал мне: война.

Вместо тренировок — срочная эвакуация. Пока зарубежные спортсмены привычно готовились к соревнованиям, украинские спасались от российских снарядов.

Пловцы-синхронисты и мультичемпионы Марина и Владислава Алексеевы из родного Харькова уехали в первый день полномасштабной войны. После очередного российского обстрела их бассейн превратился в воронку в несколько десятков метров.

— Совсем рядом прилетела бомба и часть бассейна была разрушена. Там выбиты окна и сейчас тренироваться, вообще находиться в Харькове — очень опасно.

Вражеский снаряд прилетел и в родительский дом Алексея. Новость из дома застала его неожиданно прямо перед решающим выступлением.

Папа позвонил, сказал, что прилетел снаряд. Тогда я понял, что теперь мне нужно еще больше стараться и работать ради победы моей страны на спортивном фронте.

И они это сделали. На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, украинцы завоевали 10 медалей, на чемпионате Европы еще 17. Из них — рекордные 8 золотых у синхронисток.

После победы на решающем выступлении Алексей посвятил свои достижения ВСУ.

В знак протеста против российской агрессии, спортсмены отказались от Чайковского под которого должны были выступать. Так решила их тренер Светлана Саидова.

— Россиянам очень не понравилось, что я сделала. От них я услышала сокрушительную критику. Но меня это не касается — не хочу слышать или знать ни русскую музыку, ни русскую культуру.

Из-за войны против Украины россиян к соревнованиям не допустили. Те не заставили себя ждать: раскритиковали украинскую группу спортсменов по надуманным причинам.

Да это и не удивительно, ведь Россия на протяжении веков пыталась уничтожать все украинское! О том, что удалось России у нас украсть и уничтожить, а что — нет, читай в материале.

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