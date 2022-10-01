Перемагати не завдяки, а всупереч: як українські спортсмени здобувають медалі під час війни

Росія знищила понад сотню спортивних об’єктів на території України за час повномасштабного вторгнення. Багато наших спортсменів буквально під обстрілами евакуювалися з рідних міст. До чемпіонатів готувалися в екстремальних умовах — нашвидкуруч у чужих спортивних залах.

Та попри все, українські спортсмени повернулися до України з перемогами: за цей час вони вибороли більш як півтори тисячі медалей.

Історії наших спортивних призерів надихають та доводять: український народ не зламати за жодних умов.

Боротися на спортивному фронті

Коли він готується до стрибка, все особисте має лишитись позаду: що його рідний Миколаїв під ворожими обстрілами, що сам він більш як пів року не був удома, а з батьками зв’язок тепер здебільшого телефоном. Перед стрибком є тільки він та вода.

16-річний Олексій Середа — триразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду, наймолодший за всю історію цього виду спорту. Титул здобув цього літа на змаганнях у Римі. Як далася ця перемога, його тренерка Тамара Токмачова пояснює лаконічно:

Це все не завдяки, а всупереч.

Сам Олексій розповідає: війна перервала його плани на спортивні змагання.

— 24-го лютого я прокинувся й почав готуватися до тренування. А потім мій друг сказав мені: війна.

Замість тренувань — термінова евакуація. Доки закордонні спортсмени звично готувалися до змагань, українські — рятувалися від російських снарядів.

Плавчині-синхроністки та мультичемпіонки Марина та Владислава Алексіїви з рідного Харкова виїхали у перший день повномасштабної війни. Після чергового російського обстрілу їхній басейн перетворився на вирву у кількадесят метрів.

— Зовсім поруч прилетіла бомба і частина басейну була зруйнована. Там вибиті вікна і зараз тренуватися, чи взагалі знаходитись в Харкові — дуже небезпечно.

Ворожий снаряд прилетів і у батьківський будинок Олексія. Новина з дому застала його зненацька просто перед вирішальним виступом.

Тато подзвонив, сказав, що прилетів снаряд. Тоді я зрозумів, що тепер мені треба ще більше старатися та працювати задля перемоги моєї країни на спортивному фронті.

І вони це зробили. На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті, українці вибороли десять медалей, на чемпіонаті Європи — ще сімнадцять. З них — рекордні вісім золотих у синхроністок.

Після перемоги на вирішальному виступі, Олексій присвятив свої здобутки ЗСУ.

На знак протесту проти російської агресії, спортсмени відмовились від Чайковського під якого мали виступати. Так вирішила їхня тренерка Світлана Саідова.

— Росіянам дуже не сподобалося те, що я зробила. Від них я почула нищівну критику. Але мене це не стосується — не хочу чути чи знати ані російську музику, ані російську культуру.

Через війну проти України росіян до змагань не допустили. Ті із відповіддю не забарилися: розкритикували українську групу спортсменів за надуманими причинами.

Та це й не дивно, адже Росія протягом століть намагалася знищувати все українське! Про те, що вдалося Росії у нас вкрасти та знищити, а що — ні, читай у матеріалі.

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