Віддають усіх себе! Як насправді живе Харків під час повномасштабної війни

Харків щодня обстрілюють. Та попри все, місто героїчно тримається, там навіть намагаються тримати такий самий порядок як і до війни.

Водії та кондуктори знищеного Салтівського депо, які лишилися роботи, тепер метуть вулиці. Містяни вже за годину після обстрілу засмагають та купаються у Саржиному яру.

Під час повітряної тривоги вони сидять у кав’ярнях. У місті зараз навіть відкриваються нові.

За півроку по кварталу з майданом Свободи вже було завдано сім ракетних ударів. І окупанти продовжують щоночі випускати ракети по Харкову. Але, як люблять казати про Харків: можна знищити майдани, але не свободу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів.