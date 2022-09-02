Отдают всех себя! Как на самом деле живет Харьков во время полномасштабной войны

Харьков каждый день обстреливают. Но при всем этом, в городе героически держится, там даже пытаются держать такой же порядок, как и до войны.

Водители и кондукторы уничтоженного Салтовского депо, которые остались работы, теперь метут улицы. Горожане уже через час после обстрела загорают и купаются в Саржином яру.

Во время воздушной тревоги они сидят в кафе. В городе сейчас даже открываются новые.

За полгода по кварталу с майданом Свободы уже были нанесены семь ракетных ударов. И оккупанты продолжают каждую ночь выпускать ракеты по Харькову. Но, как любят говорить о Харькове: можно уничтожить майданы, но не свободу».

Напомним, что ранее мы рассказывали о последних новостях Харькова и последствиях ракетных ударов.