Прийшла до чоловіка на ніч на роботу і загинула: росіяни несуть біль і смерті жителям Харківщини

Російські окупанти вдарили по Дергачах Харківської області. Росіяни влучили по черговому навчальному закладу. В результаті удару постраждав його охоронець, а його дружина, яка побоялася ночувати вдома сама і прийшла сюди, загинула.

Також окупанти вдарили ракетами і по амбулаторії у Дергачах. Поряд з будівлею велика вирва. На щастя, ракета влучила у землю.

Частина Дергачівської громади досі окупована росіянами, а решту території вони просто руйнують.

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Зараз на території громади пошкоджені усі 10 амбулаторій. Деякі амбулаторії на окупованій території. Всі вони безумовно пошкоджені, частина з них знищена повністю, — розповідає керівник інформаційного відділу Дергачівської міськради Олександр Кулік.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про наслідки ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині.