Пришла к мужу на ночь на работу и погибла: россияне несут боль и смерть жителям Харьковской области

Российские оккупанты ударили ракетами по Дергачам в Харьковской области. Россияне попали в образовательное учреждение. В результате удара охранник получила ранения, а его жена, которая боялась провести ночь дома и приехала туда, умерла.

Оккупанты также ударили ракетами по амбулаторной клинике в Дергачах. К счастью, ракета попала в землю, а не в само здание.

Часть ОТГ Дергачей все еще занята россиянами, а остальную часть территории они просто уничтожают.

В настоящее время все 10 амбулаторных клиник были повреждены. Некоторые амбулатории на оккупированной территории. Все они, безусловно, повреждены, некоторые из них полностью уничтожены, — говорит глава информационного отдела городского совета Дергачей Александр Кулик.

Напомним, что ранее мы рассказывали о последствиях вражеских обстрелов города Дергачи Харьковской области.