Украина

Пришла к мужу на ночь на работу и погибла: россияне несут боль и смерть жителям Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 26 августа 2022, 22:30

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Перехоплення розмов окупантів — 26 серпня 2022 року
Несколько прилетов, бьют очень четко — новый перехват от СБУ, в котором жена оккупанта поражена точностью ВСУ
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Харківщина
Пришла к мужу на ночь на работу и погибла: россияне несут боль и смерть жителям Харьковской области
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