Гениальная в математике: Марина Вязовская о медали Филдса и дальнейшем развитии украинской науки

Украинцы продолжают одерживать победы не только на фронте. Как известно, на нашей земле родилось много выдающихся ученых.

Украинская ученая в области математики Марина Вязовская получила самую престижную премию в Хельсинки и стала второй женщиной в истории, награжденной медалью Филдса.

Марина Вязовская поделилась своим видением дальнейшего развития науки в Украине, рассказала, чем будет заниматься дальше и как мировое научное сообщество поддерживает украинцев.

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Что это за задача и почему ее решение стало выдающимся для науки

Марина решила задачу Кеплера об упаковке одинаковых шаров в восьмимерном пространстве. В качестве решения она использовала решетку Е₈, для самой плотной упаковки шаров в выбранном пространстве.

Задаче Иоганна Кеплера уже 400 лет, и каждый ученый пытается найти свое решение. К 2016 году его нашли только в двух- и трехмерном пространстве.

Я не знала, смогу ли ее решить, но иногда в науке приходится рисковать.

На решение этой математической задачи у Марины ушло два года. Она стала основополагающей в научном проекте ученой для Берлинской математической школы.

Для чего нужна задача, практическое использование

Решение этой задачи в дальнейшем станет удобным способом организовывать информацию. Однако практически применить доказательство теоремы достаточно сложно.

Наиболее весомое практическое значение эта задача имеет в конфигурации, то есть касается кодов и алгоритмов, исправляющих ошибки.

Это используется в компьютерах при передаче сигналов, можно применять в передаче мобильной связи и интернета, а также для восстановления поврежденной информации.

Какую следующую математическую вершину планирует покорить ученая

Марина Вязовская не останавливается, говорит, что в математике всегда есть задачи, требующие решения. Поэтому будет работать над той, в которой сможет применить и раскрыть свои знания.

Ее интересуют геометрические задачи, вопросы в анализе Фурье и т.д. Конечно, женщина рассматривает и изучение чего-то нового, где бы ее знания были полезны.

Как ученые поддерживают Украину

В Европе все очень серьезно относятся к происходящему в Украине и пытаются поддержать украинцев. Однако, по словам Марины, ученые — это мягкая сила.

В частности, когда речь идет о поддержке, подразумевают многочисленные образовательные программы, стипендии и гранты для ученых и студентов, рабочие места для украинских коллег.

Единственная болезненная тема для толерантной Европы, как не вредить их студентам и ученым, которые родом из России, и одновременно полностью прекратить сотрудничество с российскими учреждениями.

О семье в Киеве и своих планах вернуться

Семья Марины решила остаться в Киеве, женщине не удалось уговорить родных переехать в более безопасную страну даже на время.

Сама же ученая тоже не собирается оставаться в Европе. Она отмечает, что где бы она ни жила, ни путешествовала, всегда помнит, что это временное явление.

Киев — родной город Марины, там она чувствует себя по-настоящему дома.

Научные перспективы для Украины: как война повлияет на отрасль

Сейчас наука не приоритетная сфера финансирования, ведь все средства идут на то, чтобы победить и оттеснить врага.

Самая большая потеря для науки — это люди, жизни которых унесла война. Они могли дать очень многое, но не успели.

Многие коллеги Марины оставили учебники, чтобы защищать Украину с оружием, некоторые оставили науку, чтобы волонтерить.

Однако женщина убеждена, что война ускоряет прогресс. В ходе восстановления возникнет много практических вопросов, что даст толчок для развития прикладной науки.

Женщина надеется, что это время будет использовано для модернизации сферы и Украина откроет много новых имен.

Украинские женщины вдохновляют и восхищают своими победами и достижениями. Украинское имя прославили женщины в спорте, науке и шоу-бизнесе.

Есть и такие, которые не дают забыть о нем российским оккупантам, напоминая, на чью землю они пришли, с помощью снайперской винтовки. Историю украинской снайперши Жанны д’Арк читай в нашем материале.

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