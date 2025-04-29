Карта боевых действий 29 апреля 2025: РФ атаковала ряд населенных пунктов под Лиманом

Карта боевых действий в Украине за 29 апреля 2025 — это возможность увидеть, что происходит на передовой в интерактивном режиме.

Россияне давят на Донецкой области и активизировались на других направлениях фронтах. Только на одном отрезке было относительно спокойно.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба – ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Путин объявил об одностороннем прекращении огня в Украине в честь российского Дня победы, в то же время продолжая отклонять 30-дневное предложение США и Украины об общем прекращении огня.

Путин продолжает отказываться от любого прекращения огня, кроме условий, способствующих его военным усилиям, добавляют эксперты.

Отмечается, что недавно россияне продвинулись в Сумской области и вблизи Купянска, Северска, Торецка и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 апреля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

Россия нанесла один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 КАБ. Кроме этого, совершено 6010 обстрелов, в том числе 88 из РСЗО, и привлечено для поражения 2858 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Наумовка, Новодмитровка, Миропольское, Петрушевка Сумской области; Новополь, Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверевое, Зеленое Поле, Поддубное Донецкой области; Гуляйполе, Павловка, Новодаровка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника.

На Харьковском направлении РФ девять раз пыталась прорвать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло семь атак. Отражены штурмовые действия в районах Загрызового, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз, пытаясь вклиниться в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодец, Ямполевка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении ВСУ успешно остановили шесть атак вблизи Ивано-Дарьевки и сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Маркового и близ Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении совершено 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дылеевки и Дачного.

На Покровском направлении остановлено 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Срибное, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Богатыря, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении прошедших суток боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении РФ пять раз штурмовала позиции вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое.

На Приднепровском направлении успешно остановлено пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области произошло 15 боевых столкновений. Враг совершил 17 авиаударов, сбросив при этом 27 КАБов, и совершил 338 обстрелов, один из которых из РСЗО.

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Потери врага на 29 апреля 2025 составляют 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов.

Карта боевых действий 29 апреля

Карта боевых действий 29 апреля 2025: РФ атаковала ряд населенных пунктов под Лиманом / 13 Фотографий

Напомним, что КНДР официально подтвердила свое участие в войне против Украины.

Фото: 13 бригада Нацгвардии Хартия

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