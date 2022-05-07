Уничтожение музея Сковороды – это осознанные действия! Оккупанты пытаются разрушить нашу идентичность

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал об уничтожении оккупантами культурного наследия.

На мой взгляд, уничтожение музея Сковороды – это достаточно осознанная акция.

Он находится на территории, где рядом нет инфраструктурных объектов. Фактически вокруг этого села только поля. Там находится могила Сковороды.

Такая акция оккупантов связана не только с 300-летием нашего философа, которое мы отмечаем в этом году, но и с их попыткой уничтожить нашу идентичность.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Потому что Путин сам говорит, что единственное их оружие, которое является эффективным – это так называемая русская культура.

Мы уже знаем, что она несет, поскольку за русским миром идут российские танки и убивают наших людей.

Поэтому фактически это не просто акт вандализма, а воздействие, которое мы будем поднимать в широком международном пространстве. Это необходимо для того, чтобы еще раз обратить внимание на то, что они воюют не только против людей, но и против нашего культурного наследия и нашего достояния.

И, конечно, Григорий Сковорода — одна из самых ярких фигур украинской философской мысли и искусства. Поэтому эту историю мы просто так не оставим и будем фиксировать это преступление.

Напомним, что украинская культура зависит еще и от нашей образованности. Поэтому читай, как сдать мультипредметный тест за границей и принять участие во вступительной кампании в 2022 году.