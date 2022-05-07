Знищення музею Сковороди — це усвідомлені дії! Окупанти намагаються зруйнувати нашу ідентичність

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про знищення окупантами культурної спадщини.

На мій погляд, знищення музею Сковороди — це досить усвідомлена акція.

Він знаходиться на території, де немає поруч інфраструктурних об’єктів. Фактично навколо цього села лише поля. Там знаходиться могила Сковороди.

Така акція окупантів пов’язана не лише з 300-річчям нашого філософа, яке ми відзначаємо цього року, але й з їхнім намаганням знищити нашу ідентичність.

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Тому що Путін сам говорить, що єдина їхня зброя, яка є ефективною — це так звана російська культура.

Ми вже знаємо, що вона несе, оскільки за “російським миром” йдуть російські танки та вбивають наших людей.

Тому фактично це не просто акт вандалізму, а дія, яку ми будемо піднімати в широкому міжнародному просторі. Це необхідно для того, щоб звернути увагу ще раз на те, вони воюють не лише проти людей, але й проти нашої культурної спадщини та нашого надбання.

І, звичайно, Григорій Сковорода один з найяскравіших фігур української філософської думки та мистецтва. Тому цю історію ми просто так не облишимо та будемо фіксувати цей злочин.

Нагадаємо, що українська культура залежить ще й від нашої освіченості. Тому читай, як скласти мультипредметний тест за кордоном та взяти участь у вступній кампанії у 2022 році.