Україна

Знищення музею Сковороди — це усвідомлені дії! Окупанти намагаються зруйнувати нашу ідентичність

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Травня 2022, 20:34

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