Знищення музею Сковороди — це усвідомлені дії! Окупанти намагаються зруйнувати нашу ідентичність

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про знищення окупантами культурної спадщини.
На мій погляд, знищення музею Сковороди — це досить усвідомлена акція.
На мій погляд, знищення музею Сковороди — це досить усвідомлена акція.
Він знаходиться на території, де немає поруч інфраструктурних об’єктів. Фактично навколо цього села лише поля. Там знаходиться могила Сковороди.
Така акція окупантів пов’язана не лише з 300-річчям нашого філософа, яке ми відзначаємо цього року, але й з їхнім намаганням знищити нашу ідентичність.
Тому що Путін сам говорить, що єдина їхня зброя, яка є ефективною — це так звана російська культура.
Ми вже знаємо, що вона несе, оскільки за “російським миром” йдуть російські танки та вбивають наших людей.
Ми вже знаємо, що вона несе, оскільки за “російським миром” йдуть російські танки та вбивають наших людей.
Тому фактично це не просто акт вандалізму, а дія, яку ми будемо піднімати в широкому міжнародному просторі. Це необхідно для того, щоб звернути увагу ще раз на те, вони воюють не лише проти людей, але й проти нашої культурної спадщини та нашого надбання.
І, звичайно, Григорій Сковорода один з найяскравіших фігур української філософської думки та мистецтва. Тому цю історію ми просто так не облишимо та будемо фіксувати цей злочин.
Нагадаємо, що українська культура залежить ще й від нашої освіченості. Тому читай, як скласти мультипредметний тест за кордоном та взяти участь у вступній кампанії у 2022 році.