Вместо демилитаризации – депутинизация. Чем радует сегодня украинцев дипломатический фронт

Пока все продолжают обсуждать результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, борьба на разных фронтах продолжается. Когда оккупанты коварно бьют огнем по мирным городам, мы обжигаем их на дипломатическом фронте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что вся украинская дипломатия постоянно работает с партнерами, чтобы они продолжали предоставлять Украине больше необходимых вооружений и постоянно повышали санкционное давление на Россию.

Переговоры продолжаются, но санкций, оружия и поддержки для изуродованной агрессией экономики Украины должно быть больше.

Поддержка мира

США предоставит Украине 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи.

Владимир Зеленский призвал оказать помощь для укрепления обороноспособности государства и закрыть порты для российских судов во время обращения в Парламент Норвегии.

Парламент Канады поддержал немедленную отмену визового режима с Украиной. Окончательное решение теперь должно быть принято правительством.

Действие санкций

Власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold ведет переговоры о продаже всех собственных активов в РФ.

Депутинизация мира

Словакия приняла решение об отправке 35 российских дипломатов из страны.

Помощь Украине

Норвегия выделяет около 20 млн. евро на зарплаты и социальные выплаты Украине.

Министр образования Швеции Лина Аксельссон представила правительственное поручение, предусматривающее помощь прибывающим из Украины ученым.

12,2 миллионов фунтов стерлингов было собрано во время благотворительного концерта Concert For Ukraine, который прошел в британском Бирмингеме.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился в парламент Норвегии (Стортинг) и объяснил, что свобода должна быть вооруженной не хуже тирания.