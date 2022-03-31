Замість демілітаризацї — депутінізація. Чим тішить сьогодні українців дипломатичний фронт

Поки всі продовжують обговорювати результати переговорів української та російської делегацій у Стамбулі, боротьба на різних фронтах продовжується. Коли окупанти підступно б’ють вогнем по мирних містах, ми обпалюємо їх на дипломатичному фронті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що вся українська дипломатія постійно працює із партнерами, щоб вони продовжували надавати Україні більше необхідних озброєнь і постійно підвищували санкційний тиск на Росію.

Переговори тривають, але санкцій, зброї та підтримки для понівеченої агресією економіки України має бути більше.

Підтримка світу

США нададуть Україні 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.

Володимир Зеленський закликав надати допомогу для зміцнення обороноздатності держави та закрити порти для російських суден під час свого звернення до Парламенту Норвегії.

Парламент Канади підтримав негайне скасування візового режиму з Україною. Остаточне рішення тепер має ухвалити уряд.

Дія санкцій

Влада Люксембургу заморозила російські активи на суму 2,5 мільярда євро.

Канадська золотовидобувна компанія Kinross Gold веде переговори про продаж всіх своїх активів у РФ.

Депутінізація світу

Словаччина ухвалила рішення про відправлення 35 російських дипломатів з країни.

Допомога Україні

Норвегія виділяє близько 20 млн євро на зарплати та соціальні виплати Україні.

Міністр освіти Швеції Ліна Аксельссон представила урядове доручення, яке передбачає допомогу науковцям, що прибуватимуть з України.

12,2 мільйона фунтів стерлінгів було зібрано під час благодійного концерту Concert For Ukraine, який пройшов у британському Бірмінгемі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Норвегії (Стортингу) та пояснив, що свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія.