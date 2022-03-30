Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії

Україна має багато чого спільного з Норвегією: від історії, коли вікінги припливали в Русь-Україну й до кордонів з сусідом-недругом — Росією. Сьогодні, 30 березня, президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Норвегії (Стортингу).

Найголовніше з його виступу

Україні потрібна зброя: протикорабельна — ракети HARPООN, протиповітряна — системи NASAMS. Також необхідні засоби ураження бронетехніки й артилерійські системи.

Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія.

Уся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, вашої свободи.

Санкції — єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир. Нові санкційні пакети мають запроваджуватися щотижнево без пауз.

Президент подякував Норвегії за приєднання до санкцій ЄС, проте важливо, що норвезькі компанії не фінансували воєнну машину РФ своїми податками, а також допомогою з технологіями та товарами.

Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства?

Норвегія, як і весь Євросоюз, мають заборонити російським суднам користуватися своїми портами.

З першого дня війни Росія блокує українські порти, тому вона не повинна користуватися портами в усьому світі.

Вони замінували море. І тепер міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це — небезпека для будь-кого, для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні.

Норвегія може зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи ресурсами як Євросоюз, так і Україну.

Норвегія, на відміну від Росії, зарекомендувала себе надійним постачальником енергоресурсів у світі.

Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько п’яти мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Сподіваюсь, це стане основою для нашої тривалої співпраці в цій сфері.

Україні після війни доведеться відбудовувати себе не тільки фізично, а й морально. І Норвегія може до цього долучитися.

Уже зараз втрати української інфраструктури колосальні, з кожним днем вони збільшуються. Тому на відбудову потрібен величезний обсяг інвестицій. Крім того, Норвегія має значний досвід у реабілітації людей. Допомога Норвегії дуже потрібна Україні.

І вже зараз я запрошую вас приєднуватися до нашого проекту відбудови України. Як один із найбільш відповідальних інвесторів у світі Норвегія може багато зробити, щоб повернути стабільність на сході Європи.

Лещата європейських санкцій усе більше стискають Росію, проте вона не полишає надій ухилитися від них за допомогою Сходу.

Володимир Зеленський звернувся до народу та політиків Японії — першої країни Азії, яка запровадила відчутні обмеження для Росії для відновлення миру.