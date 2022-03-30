Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии

Украина имеет много общего с Норвегией: от истории, когда викинги приплывали в Русь-Украину и до границ с соседом-недругом — Россией. Сегодня, 30 марта, президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Норвегии (Стортингу).
Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании.
Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы.
Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы.
Президент поблагодарил Норвегию за присоединение к санкциям ЕС, однако важно, чтобы норвежские компании не финансировали военную машину РФ своими налогами, а также пособием с технологиями и товарами.
Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения каких-либо возможностей для свободного мореплавания?
Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения каких-либо возможностей для свободного мореплавания?
С первого дня войны Россия блокирует украинские порты, поэтому она не должна пользоваться портами во всем мире.
Они заминировали море. И сейчас мины, установленные российскими силами, дрейфуют по морю. И это опасность для любого кого, для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе.
Они заминировали море. И сейчас мины, установленные российскими силами, дрейфуют по морю. И это опасность для любого кого, для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе.
Норвегия, в отличие от России, зарекомендовала себя надежным поставщиком энергоресурсов в мире.
Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около пяти миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере.
Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около пяти миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере.
Уже сейчас потери украинской инфраструктуры колоссальны, с каждым днем они увеличиваются. Поэтому на восстановление требуется огромный объем инвестиций. Кроме того, Норвегия имеет большой опыт в реабилитации людей. Помощь Норвегии очень нужна Украине.
И уже сейчас я приглашаю вас присоединяться к нашему проекту восстановления Украины… Как один из наиболее ответственных инвесторов в мире Норвегия может многое сделать, чтобы вернуть стабильность на востоке Европы.
И уже сейчас я приглашаю вас присоединяться к нашему проекту восстановления Украины… Как один из наиболее ответственных инвесторов в мире Норвегия может многое сделать, чтобы вернуть стабильность на востоке Европы.
Тиски европейских санкций все больше сжимают Россию, однако она не оставляет надежд уклониться от них с помощью Востока.
Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Японии — первой страны Азии, которая ввела действительно ощутимые ограничения для России для восстановления мира.