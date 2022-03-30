Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии

Украина имеет много общего с Норвегией: от истории, когда викинги приплывали в Русь-Украину и до границ с соседом-недругом — Россией. Сегодня, 30 марта, президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Норвегии (Стортингу).

Самое главное из его выступления

Украине нужно оружие: противокорабельное — ракеты HARPООN, противовоздушное — системы NASAMS. Также необходимы средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.

Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании.

Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы.

Санкции — единственное средство, которое может побуждать Россию искать мир. Новые санкционные пакеты должны вводиться еженедельно без пауз.

Президент поблагодарил Норвегию за присоединение к санкциям ЕС, однако важно, чтобы норвежские компании не финансировали военную машину РФ своими налогами, а также пособием с технологиями и товарами.

Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения каких-либо возможностей для свободного мореплавания?

Норвегия, как и весь Евросоюз, должны запретить российским судам пользоваться своими портами.

С первого дня войны Россия блокирует украинские порты, поэтому она не должна пользоваться портами во всем мире.

Они заминировали море. И сейчас мины, установленные российскими силами, дрейфуют по морю. И это опасность для любого кого, для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе.

Норвегия может внести значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая ресурсами как Евросоюз, так и Украину.

Норвегия, в отличие от России, зарекомендовала себя надежным поставщиком энергоресурсов в мире.

Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около пяти миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере.

Украине после войны придется восстанавливать себя не только физически, но и морально. И Норвегия может к этому присоединиться.

Уже сейчас потери украинской инфраструктуры колоссальны, с каждым днем ​​они увеличиваются. Поэтому на восстановление требуется огромный объем инвестиций. Кроме того, Норвегия имеет большой опыт в реабилитации людей. Помощь Норвегии очень нужна Украине.

И уже сейчас я приглашаю вас присоединяться к нашему проекту восстановления Украины… Как один из наиболее ответственных инвесторов в мире Норвегия может многое сделать, чтобы вернуть стабильность на востоке Европы.

Тиски европейских санкций все больше сжимают Россию, однако она не оставляет надежд уклониться от них с помощью Востока.

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Японии — первой страны Азии, которая ввела действительно ощутимые ограничения для России для восстановления мира.