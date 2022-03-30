Мир

Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии

Елена Яковлева, редактор сайта 30 марта 2022, 19:29

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Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии
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