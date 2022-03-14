Восстановление Украины должно начаться уже сегодня! Новое обращение Зеленского 14.03.22

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о том, как враг уничтожает инфраструктуру Украины и о текущей ситуации на фронте по состоянию на 14 марта.

В первую очередь, глава государства напомнил, что сегодня Украина празднует День добровольца. И если для оккупанта Украина это просто территория, мишень. Для нас Украина — это наша жизнь, поэтому миллионы людей встали на защиту страны.

Сегодня мы все добровольцы. Все, кто защищает Украину.

Зеленский отметил, что сегодня из-за ракетных ударов и вражеских самолетов улицы пустые, но он искренне верит, что это ненадолго.

— Мощная поддержка ВСУ всем народом, искреннее волонтерское движение, массовое вступление в терроборону, солидарность всех наших людей — это предпосылки победы, — уверен президент.

Ситуация на фронте и в тылу

По словам президента, ВСУ держатся мужественно и креативно.

Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы и помощь. Это ничтожно, – заявил Зеленский.

Однако расслабляться рано, говорит глава государства. Потому что Россия готовилась к войне десятки лет.

Украинцы должны восстановить жизнь в тех городах и городках, где есть возможность. Должны открываться кофейни, парикмахерские, работать магазины, любой бизнес, который может работать сегодня.

Восстановление Украины должно начаться уже сегодня!

Правительство получило задачу разработать гибкие программы для малого и среднего бизнеса, налоговая нагрузка будет уменьшена. Поэтому бизнес должен работать.

Дальше президент обратился к нашим гражданам.

Украинцы! Украинки!

Российские войска продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, продолжают бить по нашим городам. Киевская область, Черниговская область, Сумщина, Харьков, Юг, Донбасс.

Знайте – мы все отстроим. Мы все восстановим. Каждая улица каждого города. Каждый дом, каждую квартиру каждого украинца. После войны, я уверен, мы сможем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы, всю помощь мира. Мы уже сегодня формируем фонды, чтобы Украина жила.

Но сейчас, когда оккупанты еще на нашей земле, мы должны бить их так, как только можем.

Гнать их так, как только умеем. Защищать города. Защищать деревни. Защищать каждый метр нашей земли и каждую частичку нашего сердца. Украинского сердца. Украинской души.

Помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! Защищайте государство!

Вместе – точно победим.

Ранее мы рассказывали, как Украину поддерживают в мире: от митингов до приема беженцев.