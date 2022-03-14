Україна

Відновлення України має початися вже сьогодні! Нове звернення Зеленського 14.03.22

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 14 Березня 2022, 14:50

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