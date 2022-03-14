Відновлення України має початися вже сьогодні! Нове звернення Зеленського 14.03.22

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розповів про те, як ворог знищує інфраструктуру України та про поточну ситуацію на фронті станом на 14 березня.

Найперше, глава держави пригадав, що сьогодні Україна святкує День добровольця. І якщо для окупанта Україна — це просто територія, мішень. Для нас Україна — це наше життя, саме тому мільйони людей стали на захист країни.

Сьогодні ми всі — добровольці. Всі, хто захищає Україну.

Зеленський відзначив, що сьогодні через ракетні удари та ворожі літаки вулиці тихі, але він щиро вірить, що це ненадовго.

— Потужна підтримка ЗСУ всім народом, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей — це передумови перемоги, -— переконаний президент.

Сиутація на фронті та в тилу

ЗСУ тримаються мужньо і креативно.

Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів і допомогу. Це жалюгідно, — заявив Зеленський.

Але розслаблятися зарано, каже глава держави. Адже Росія готувалася до війни десятки років.

Українці мають відновити життя в тих містах і містечках, де є можливість. Мають відкриватися кав’ярні, перукарні, працювати крамниці, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні.

Відновлення України має початися вже сьогодні!

Уряд уже отримав завдання розробити гнучкі програми для малого та середнього бізнесу, податкове навантаження буде зменшено. Але бізнес має працювати.

Далі президент звернувся до наших громадян.

Українці! Українки!

Російські війська продовжують знищувати нашу інфраструктуру, продовжують бити по наших містах. Київщина, Чернігівська область, Сумщина, Харків, Південь, Донбас.

Але знайте – ми все відбудуємо. Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила.

Але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо.

Гнати їх так, як тільки вміємо. Захищати міста. Захищати села. Захищати кожен метр нашої землі й кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі.

Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! захищайте державу!

Разом – точно переможемо.

Раніше ми розповідали, як Україну підтримують у світі: від мітингів до прийому біженців.