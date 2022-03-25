Взрывы в Днепре: что известно по состоянию на 25 марта

Вечером четверга, 24 марта, в окрестностях Днепра прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по одной из воинских частей города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр, – говорят спасатели.

Относительно разрушений, известно, что здания воинской части сильно пострадали, информация о возможных жертвах атаки уточняется.

Из-за ракетных обстрелов также возникли два очага пожара.

Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, – прокомментировал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Кроме того, вчера военные Российской Федерации еще раз пытались ударить ракетами по гражданским объектам. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Украинские силы ПВО не дали врагу никакого шанса — вражеская ракета была сбита на территории Днепропетровской области.

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