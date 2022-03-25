Вибухи у Дніпрі: що відомо станом на 25 березня

Надвечір четверга, 24 березня, на околицях Дніпра прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські війська вдарили по одній з військових частин міста.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро, – кажуть рятувальники.

Наразі відомо, що будівлі військової частини зазнали значних руйнувань, інформація про можливих жертв атаки уточнюється.

Через ракетний обстріл також виникло два осередки пожежі.

Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей, – прокоментував голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Крім того, напередодні військові РФ ще раз намагалися вдарити з ракет по цивільних об’єктах. Про це повідомили у Дніпровській обласній прокуратурі.

Українські сили ППО не дали ворогові жодного шансу — ворожу ракету було збито на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ЗСУ взяли в кільце Ірпінь. Детальніше про ситуацію в місті читайте за посиланням.