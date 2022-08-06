Здоровье наших бойцов: как в прифронтовых селах создают амбулатории для лечения военных

Война может не только лишить жизни, но, по меньшей мере, отнять у бойца здоровье. Причем речь идет не только о боевых ранениях или травмах.

В ужасных условиях передовой у бойцов часто обостряются хронические болезни. Чтобы оказывать им квалифицированную медпомощь не в полевых условиях, в прифронтовых деревнях для этого приспосабливаются амбулатории.

В одну из таких, недавно закрытую, где отныне работает мобильный медпункт со своим стационаром – наведались волонтеры, доставившие самое необходимое.

Новые оборудование и шприцы – это именно то, что нужно, чтобы умело оказывать медпомощь бойцам ВСУ, – рассказала опытная фельдшерка госпожа Вита.

Война – это тонкость и наука. Советуем посмотреть историю Героя Украины Кирилла Вереса о работе на передовых позициях и амбициозных планах.

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