Україна

Здоров’я наших бійців: як у прифронтових селах створюють амбулаторії для лікування військових

Андрій Почтєв 06 Серпня 2022, 22:30

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