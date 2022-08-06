Здоров’я наших бійців: як у прифронтових селах створюють амбулаторії для лікування військових

Війна може не лише позбавити життя, а щонайменше — відібрати у бійця здоров’я. Причому йдеться не тільки про бойові поранення чи травмування.

У надсуворих умовах передової у бійців часто-густо загострюються хронічні недуги. Щоб надавати їм кваліфіковану меддопомогу не в польових умовах, у прифронтових селах для цього пристосовують амбулаторії.

В одну з таких, донедавна зачинену, де віднині працює мобільний медпункт зі своїм стаціонаром – навідалися волонтери, що доправили найнеобхідніше.

Нові обладнання та шприци – це саме те, що треба, аби вправніше надавати меддопомогу бійцям ЗСУ, – розповіла досвідчена фельдшерка пані Віта.

Війна — це тонкість та наука. Радимо подивитися історію Героя України Кирила Вереса про роботу на передовій та амбітні плани.

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