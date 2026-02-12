20 років в ефірі: Факти тижня відзначають ювілей головного підсумкового формату країни

Сьогодні, 12 лютого 2026 року, знакова інформаційно-аналітична програма Факти тижня відзначає свій 20-річний ювілей. За два десятиліття проект перетворився з короткого 25-хвилинного огляду на потужний тригодинний формат, що став невід’ємною частиною недільного вечора для мільйонів українців.

Програма, яка вперше вийшла в ефір у 2006 році, не лише зберегла лідерство на телевізійному ринку, а й довела свою стійкість у найкритичніші моменти для держави.

20 років у деталях: шлях Фактів тижня довжиною у два десятиліття

Шлях Фактів тижня — це історія постійного зростання. Якщо на старті над програмою працювало лише п’ятеро людей, а її тривалість не перевищувала пів години, то на піку популярності перед повномасштабним вторгненням команда зросла майже до 50 професіоналів.

Тригодинні ефіри збирали біля екранів рекордну аудиторію — до 6 мільйонів глядачів щонеділі. Протягом 2019–2021 років проєкт впевнено очолював телевізійні рейтинги, конкуруючи за першість із ТСН Тиждень, Голосом країни та Холостяком.

Незмінною очільницею та голосом довіри проекту залишається Оксана Соколова, яка разом із шеф-редактором Віктором Варницьким заснувала цей формат. Останнє десятиліття її партнером у кадрі є Сергій Кудімов, чий професіоналізм та харизма допомогли програмі адаптуватися до запитів сучасної аудиторії та вийти на нові лідерські позиції.

За 900 випусків, що вийшли в ефір, журналісти Фактів тижня неодноразово ставали першопрохідцями. Проект відомий своїм фірмовим стилем — здатністю говорити просто про складне з часткою іронії та глибоким аналізом.

Журналіст Андрій Борис став першим українським медійником, який потрапив до закритої КНДР і підготував звідти ексклюзивний репортаж.

У 2014 році знімальна група проекту першою потрапила до щойно захопленої будівлі СБУ в Луганську та працювала у Слов’янську. Під час трагедії під Іловайськом команда ФТ не лише фіксувала події, а й допомагала збирати поранених на полях бою.

Коли 24 лютого почалося велике вторгнення, програма не зупинилася ні на мить. Вже 27 лютого випуск вийшов в ефір — його збирали та монтували в умовах бомбосховищ та підвалів.

Крім актуальної аналітики, проект подарував глядачам улюблені рубрики, серед яких особливий народний успіх здобув Історичний детектив.

У 2022 році програма успішно вийшла за межі телеефіру, запустивши власний YouTube-канал. Сьогодні цифрова платформа проекту налічує вже 650 тисяч підписників, підтверджуючи запит на якісну та відповідальну журналістику серед інтернет-користувачів.

Програма продовжує залишатися майданчиком для осмислення процесів, що визначають майбутнє України. Ювілей Фактів тижня — це не просто цифра 20, а доказ того, що професійний та нестандартний погляд на події залишається затребуваним незалежно від обставин.

Раніше ми писали, що до ювілею програми Вікна-новини презентували колекцію марок — читай в матеріалі, хто з професіоналів своєї справи зображений на марках.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!