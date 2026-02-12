20 лет в эфире: Факти тижня отмечают юбилей главного итогового формата страны

Сегодня, 12 февраля 2026, знаковая информационно-аналитическая программа Факти тижня отмечает свой 20-летний юбилей. За два десятилетия проект превратился из короткого 25-минутного обзора мощного трехчасового формата, который стал неотъемлемой частью воскресного вечера для миллионов украинцев.

Программа, впервые вышедшая в эфир в 2006 году, не только сохранила лидерство на телевизионном рынке, но и доказала свою устойчивость в самые критические моменты для государства.

20 лет в деталях: путь Фактів тижня длиной в два десятилетия

Факти тижня – это история постоянного роста. Если на старте над программой работали только пять человек, а ее продолжительность не превышала полчаса, то на пике популярности перед полномасштабным вторжением команда выросла почти до 50 профессионалов.

Трехчасовые эфиры собирали у экранов рекордную аудиторию — до 6 миллионов зрителей по воскресеньям. В течение 2019-2021 годов проект уверенно возглавлял телевизионные рейтинги, конкурируя за первенство с ТСН Тиждень, Голосом страны и Холостяком.

Неизменным руководителем и голосом доверия проекта остается Оксана Соколова, которая вместе с шеф-редактором Виктором Варницким основала этот формат. Последнее десятилетие ее партнером в кадре Сергей Кудимов, чей профессионализм и харизма помогли программе адаптироваться к запросам современной аудитории и выйти на новые лидерские позиции.

За 900 выпусков, вышедших в эфир, журналисты Фактів тижня неоднократно становились первопроходцами. Проект известен своим фирменным стилем – способностью говорить просто о сложном с долей иронии и глубоким анализом.

Журналист Андрей Борис стал первым украинским медийщиком, попавшим в закрытую КНДР и подготовившим оттуда эксклюзивный репортаж.

В 2014 году съемочная группа проекта первой попала в только что захваченное здание СБУ в Луганске и работала в Славянске. Во время трагедии под Иловайском команда ФТ не только фиксировала события, но помогала собирать раненых на полях боя.

Когда 24 февраля началось большое вторжение, программа не остановилась ни на секунду. Уже 27 февраля выпуск вышел в эфир – его собирали и монтировали в условиях бомбоубежищ и подвалов.

Кроме актуальной аналитики проект подарил зрителям любимые рубрики, среди которых особый народный успех получил Исторический детектив.

В 2022 году программа успешно вышла за пределы телеэфира, запустив свой YouTube-канал. Сегодня цифровая платформа проекта насчитывает уже 650 тысяч подписчиков, подтверждая запрос на качественную и ответственную журналистику среди интернет-пользователей.

Программа продолжает оставаться площадкой для осмысления процессов, определяющих будущее Украины. Юбилей Фактів тижня — это не просто цифра 20, а доказательство того, что профессиональный и нестандартный взгляд на события остается востребованным вне зависимости от обстоятельств.

