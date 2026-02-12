20 лет в эфире: Факти тижня отмечают юбилей главного итогового формата страны

Сегодня, 12 февраля 2026, знаковая информационно-аналитическая программа Факти тижня отмечает свой 20-летний юбилей. За два десятилетия проект превратился из короткого 25-минутного обзора мощного трехчасового формата, который стал неотъемлемой частью воскресного вечера для миллионов украинцев.
Программа, впервые вышедшая в эфир в 2006 году, не только сохранила лидерство на телевизионном рынке, но и доказала свою устойчивость в самые критические моменты для государства.
20 лет в деталях: путь Фактів тижня длиной в два десятилетия
Факти тижня – это история постоянного роста. Если на старте над программой работали только пять человек, а ее продолжительность не превышала полчаса, то на пике популярности перед полномасштабным вторжением команда выросла почти до 50 профессионалов.
Трехчасовые эфиры собирали у экранов рекордную аудиторию — до 6 миллионов зрителей по воскресеньям. В течение 2019-2021 годов проект уверенно возглавлял телевизионные рейтинги, конкурируя за первенство с ТСН Тиждень, Голосом страны и Холостяком.
Неизменным руководителем и голосом доверия проекта остается Оксана Соколова, которая вместе с шеф-редактором Виктором Варницким основала этот формат. Последнее десятилетие ее партнером в кадре Сергей Кудимов, чей профессионализм и харизма помогли программе адаптироваться к запросам современной аудитории и выйти на новые лидерские позиции.
За 900 выпусков, вышедших в эфир, журналисты Фактів тижня неоднократно становились первопроходцами. Проект известен своим фирменным стилем – способностью говорить просто о сложном с долей иронии и глубоким анализом.
- Журналист Андрей Борис стал первым украинским медийщиком, попавшим в закрытую КНДР и подготовившим оттуда эксклюзивный репортаж.
- В 2014 году съемочная группа проекта первой попала в только что захваченное здание СБУ в Луганске и работала в Славянске. Во время трагедии под Иловайском команда ФТ не только фиксировала события, но помогала собирать раненых на полях боя.
- Когда 24 февраля началось большое вторжение, программа не остановилась ни на секунду. Уже 27 февраля выпуск вышел в эфир – его собирали и монтировали в условиях бомбоубежищ и подвалов.
Кроме актуальной аналитики проект подарил зрителям любимые рубрики, среди которых особый народный успех получил Исторический детектив.
В 2022 году программа успешно вышла за пределы телеэфира, запустив свой YouTube-канал. Сегодня цифровая платформа проекта насчитывает уже 650 тысяч подписчиков, подтверждая запрос на качественную и ответственную журналистику среди интернет-пользователей.
Программа продолжает оставаться площадкой для осмысления процессов, определяющих будущее Украины. Юбилей Фактів тижня — это не просто цифра 20, а доказательство того, что профессиональный и нестандартный взгляд на события остается востребованным вне зависимости от обстоятельств.
