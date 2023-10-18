Могутній, благородний та успішний. 2024: рік якої тварини і яким він буде

Відомо, що східний гороскоп оперує п’ятьма стихіями. А саме: вогнем, водою, металом, деревом та землею. Кожна з них пофарбована відповідним чином.
Повний цикл календаря дорівнює 60 років, тому символи збігаються лише один раз на шістдесятиліття. 2024: рік якої тварини — читай у матеріалі.
Покровителем 2024 року, згідно зі східним календарем, буде Дерев’яний Дракон. Символ Нового року має прийти до нас із благополуччям та удачею.
Адже в країнах Азії Дракон вважається наймогутнішим знаком.
Адже в країнах Азії Дракон вважається наймогутнішим знаком.
Покровитель наступного року також символізує енергію та владу. Дерев’яний представник характеризується делікатністю і м’якістю в поведінці.
Вже відомо, що рік Дракона, згідно зі східним календарем, починається з 10 лютого 2024 року і завершиться лише 28 січня 2025-го. Цей час нами опікуватиметься якась міфічна тварина, яку, втім, багато хто порівнює з ігуаною.
Через те, що стихія дракона — дерево, воно символізує собою зростання фізичне і духовне, тому успіх буде супроводжувати впевнених у собі людей, які мають чіткі й благородні цілі.
Зелений колір, який переважає в енергетиці року, говорить про оновлення, відродження, початок нового життя та масу всіляких цікавих подій.
Зелений колір, який переважає в енергетиці року, говорить про оновлення, відродження, початок нового життя та масу всіляких цікавих подій.
Але цей знак є досить небезпечним. Дерев’яний може пристосовуватися практично до будь-яких, навіть найнесприятливіших умов. І чим більше труднощів, тим більше буде дано нам сил.
У 2024 році потрібно:
Дракона дуже легко роздратувати, але якщо ставитися до нього з повагою, то він повинен допомогти подолати будь-які перешкоди та вийти з будь-яких ситуацій цілими та неушкодженими.
Оскільки Дракон не любить рутини та повсякденності, краще вибрати для цього свята максимально яскраве та привабливе вбрання.
Також можна додати цікаві брошки, браслети, намисто, сукню з паєтками або стразами. Через те, що дракон має слабкість до блискучих речей, до тих, хто порадує символ року таким вбранням, він буде особливо прихильний.
Однією з традицій святкування Нового року є загадування бажання. Раніше ми розповідали, як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно збулося.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.