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Чому Благодатний вогонь сходить на православну Пасху: версії, які пояснюють щорічне Великоднє диво

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 04 Травня 2024, 06:15
Чому благодатний вогонь сходить на православну Пасху
Фото: Pixabay

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