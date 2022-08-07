День пам’яті святого Пантелеймона 2022 — історія та традиції релігійного свята

9 серпня християни східного та західного обрядів вшановують пам’ять великомученика святого Пантелеймона. Читай історію та традиції релігійного свята.

Історія Дня пам’яті святого Пантелеймона

Святий Пантелеймон народився в родині багатого язичника та християнки. При народженні йому було дане ім’я Пантолеон, що означає “лев у всьому”.

Після закінчення язичницької школи він почав вчитись у знаменитого в Нікомідії (нині Ізміт, Туреччина) лікаря Євфросіна й дуже скоро став відомим медиком у всьому місті.

Пантолеон похрестився після того, як молитвою зміг оживити дитину, яку вкусила отруйна змія. Під час хрещення йому було дане ім’я Пантелеймон, тобто всемилостивий.

Усе своє життя він присвятив лікуванню та допомозі стражденним, хворим та жебракам. Усі люди хотіли звертатись саме до Пантелеймона, адже він міг зцілити навіть тих, хто був при смерті.

Тож інші лікарі, які йому заздрили, донесли язичницькому імператору Максиміліану про те, що святий безкоштовно лікує християн та ув’язнених. Розлючений повелитель наказав стратити Пантелеймона.

Переказують, що під час виконання смертельного вироку з неба донісся голос, який запрошував старця до царства небесного. Тоді кати зрозуміли свою провину та стали навколішки біля мертвого тіла святого.

Традиції Дня святого Пантелеймона

Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових. До нього звертаються з молитвою про одужання від тілесних хвороб та позбавлення від душевного болю.

У цей день зазвичай проводять оздоровчі процедури та починають дотримуватись здорового способу життя. Турбота про себе зміцнить твій організм та принесе велику користь як фізичному, так і духовному стану.

Що не можна робити в День святого Пантелеймона

У День пам’яті святого Пантелеймона заборонено:

тяжко працювати;

псувати настрій іншим людям та бажати комусь зла;

сваритись з медиками та військовими;

ігнорувати чужі хвороби та горе.

У серпні християни східного обряду відзначають кілька важливих церковних свят. Читай, коли святкують Медовий, Яблучний та Горіховий спас.

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