День пам’яті святого Пантелеймона 2022 — історія та традиції релігійного свята

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 23:00
День пам'яті святого Пантелеймона 2022 - історія та традиції свята
Фото: Unsplash

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