Коли пікірувати помідори 2024: терміни для пересадки розсади

Пікіруванням називають пересадку розсади з великої місткості в індивідуальні контейнери. Розсаду помідорів краще при цьому розпікувати раніше, ніж пізніше. Також треба стежити, щоб сіянці томату не переросли.
Ці овочі нормально переносять пересадку, тому можна не боятися, що паростки не приживуться у маленькій місткості. Коли пікірувати помідори і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Пікірувати томати потрібно через 21 день після посіву. Тоді з’являються два – три справжні листки. Важливо розуміти, що точних вікових обмежень тут немає.
Якщо на листі з’явилися пожовклі краї, відбувається загущення посадок, то помідори вже потрібно пікірувати. Пікірування не означає одноразову пересадку рослин.
Якщо на листі з’явилися пожовклі краї, відбувається загущення посадок, то помідори вже потрібно пікірувати. Пікірування не означає одноразову пересадку рослин.
Дехто пікірує томати двічі або тричі. Часте пікірування робить томати міцнішими.
Одне з найкращих волокон для висівання томатів — кокосове. Цей субстрат добре підходить для зростання сіянців до пікірування. При посадці також він не травмує коріння. Ґрунт можна або купити у спеціалізованому магазині, або зробити самостійно.
Для того щоб зробити ґрунт для помідорів у домашніх умовах, візьми торф, дернову землю, перегній і втричі менше піску. На склянку готової суміші додай склянку деревної золи.
Для того щоб зробити ґрунт для помідорів у домашніх умовах, візьми торф, дернову землю, перегній і втричі менше піску. На склянку готової суміші додай склянку деревної золи.
Суміш перед посадкою потрібно обробити, поливаючи окропом з додаванням калію перманганату, а потім розчином (1 ст. л на 10 л води).
Томати пікірують як у ящики та контейнери, так і в горщики чи склянки. Найкраще пересаджувати томати в окремі ємності.
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