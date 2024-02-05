Коли садити редиску у відкритий ґрунт 2024 і як правильно це робити

Багато людей, які вперше займаються вирощуванням редиски, думають, що це дуже легко. Ти просто засіваєш насіння і збираєш урожай. Але це зовсім не так.
Редиска потребує достатнього догляду та сил для того, щоб отримати дійсно хороший урожай. Коли саджати редиску у відкритий ґрунт 2024 і як правильно за нею доглядати — читай у матеріалі.
Редиска дуже швидко росте, від посіву до врожаю минає лише місяць.
Тому якщо ти думаєш над тим, коли сіяти редиску у відкритий ґрунт, то це можна робити щотижня упродовж усієї весни.
Тому якщо ти думаєш над тим, коли сіяти редиску у відкритий ґрунт, то це можна робити щотижня упродовж усієї весни.
Починають садити редиску у перші теплі дні березня, із середини місяця до червня.
Важливо сіяти редиску в правильному місці. Для цього потрібно підшукати сонячну ділянку. А якщо сіятимеш редиску влітку — затемнену. Редиску можна сіяти неподалік інших рослин.
Наприклад, біля пастернаку та моркви. Для посадки потрібен неважкий ґрунт.
Наприклад, біля пастернаку та моркви. Для посадки потрібен неважкий ґрунт.
Його попередньо бажано очистити від сміття та бур’янів. У ґрунт краще додати пісок, перегній та компост. При цьому важливо не використовувати свіжий гній.
Його потрібно висаджувати, розкидаючи поштучно насіння у борозенки.
Відстань між насінням має бути до 7 см. При цьому його потрібно сіяти не глибоко, до 1,5 см. Сходи з’являться вже на четвертий день з моменту посіву.
Ґрунт має бути вологим, але не болотистим. Якщо забуватимеш поливати редиску, вона може вирости гіркою і сухою. Підживлення можна вносити, використовуючи калій та фосфор.
Також часто використовують золу. Вона містить у собі безліч корисних мікроелементів.
Також часто використовують золу. Вона містить у собі безліч корисних мікроелементів.
Коренеплоди потрібно збирати тоді, коли видима над землею частина перевищить 2 см у діаметрі. Якщо довго не збирати редиску, вона стане жорсткою. Зберігають редиску в пакетах, попередньо видаливши хвостики. Після цього пакети кладуть у холодильник.
Раніше ми розповідали, що можна садити в березні.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.