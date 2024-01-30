Коли Україна святкує Трійцю-2024 та які відмінності східного та західного обряду

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 30 Січня 2024, 13:30
Коли Україна святкує Трійцю-2024 та які відмінності східного та західного обряду
Фото: Unsplash

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