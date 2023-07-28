Як вибрати модне та зручне взуття для повсякденного носіння?

Шукаєш ідеальну пару взуття на кожен день? Ми підкажемо, як її знайти! Існує чимало різновидів взуття, яке дає змогу мати стильний вигляд та насолоджуватися комфортом у будь-якій ситуації. Необхідно лише з’ясувати, що потрібно саме тобі.

Як вибрати зручне взуття на кожен день?

Перше, що потрібно зробити під час вибору взуття на кожен день — це визначити особливості своїх стоп. Можливо, одна з ваших стоп має дещо більший розмір, або ж у вас високий підйом чи широкі стопи. Знаючи відповіді на ці питання, ви зможете швидше визначити, який тип взуття вам потрібен.

Також обов’язково оцініть свій стиль життя та умови, в яких використовуватиметься нове взуття. Наприклад, якщо ви плануєте багато ходити, зверніть увагу на кросівки або кеди з хорошою амортизацією. Влітку для повсякденного носіння варто мати мокасини, сандалі, шльопанці, легкі бавовняні кеди.

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Діловий дрескод часто передбачає використання елегантних повсякденних туфель або черевиків, мокасинів, туфель на невисоких підборах або балеток для жінок.

Найбільш універсальним в контексті повсякденної моди є взуття з пласкою підошвою. Таке взуття представлене найбільше, що дає змогу легко обрати зручну модель та доповнити будь-який образ. Справжній ренесанс упродовж останніх років переживають кросівки та кеди.

Популярність і зручність одягу у спортивному стилі безпосередньо впливає на популярність спортивного взуття. Крім того, популяризація здорового способу життя також сприяє тому, що люди охоче купують якісне спортивне взуття для тренувань.

Яке взуття матиме стильний вигляд у повсякденних ситуаціях?

Взуття на кожен день — це не просто перша-ліпша модель. Вибирати потрібно ретельно та уважно, адже ви перебуватимете в цьому взутті значну частину часу. Тож у яких моделях можна мати ошатний та стильний вигляд кожного дня?

Влітку вам гарантовано знадобляться зручні шльопанці. Це хороший варіант для теплої чи спекотної погоди, коли ноги потребують якісного повітрообміну.

Як чоловікам, так і жінкам стануть у пригоді мокасини, еспадрильї та сандалі. Кожен із цих видів взуття вважається повсякденним, проте за потреби ви зможете легко відшукати й доволі елегантні моделі. Сандалі зазвичай мають відкритий носок, проте існує також чимало закритих моделей, які здатні зробити розслаблений образ більш ошатним та зосередженим.

Невіддільним елементом повсякденної моди є кросівки. Дуже часто в межах однієї лінійки містяться моделі, які можуть доповнити найрізноманітніші стилі (як-от adidas Nizza). Стабільність, амортизація й комфорт у поєднанні з трендовим дизайном — це те, що робить кросівки одним із найважливіших атрибутів сучасної урбаністичної естетики. Якщо ваше повсякденне життя наповнене спортом, то й спортивні кросівки фактично стають повсякденними. Наприклад, серед моделей Hoka One One можна знайти якісні бігові кросівки, а також яскраві повсякденні кросівки, міцні високі черевики та легкі шльопанці з чудовою амортизацією.

Навесні та восени стильний вигляд забезпечать елегантні лофери, вишукані замшеві броги, повсякденні туфлі, челсі, а для жінок ще й ботильйони, ковбойські чоботи та черевики на масивній підошві. Взимку про тепло та стильний вигляд ваших ніг подбають утеплені черевики на масивній підошві, зимові челсі, зимові кросівки, високі чоботи, чоботи UGG та снігоходи.

До речі, раніше ми розповідали про модне взуття на літо. Читай детальніше про тренди цього року.