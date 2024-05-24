Дивовижне астрономічне явище “парад планет 2024”: коли і як знайти усі небесні тіла на нічному небі

Парадом планет називають астрономічне явище, коли кілька цих небесних тіл вишиковуються в лінійку. Трапляється таке рідко, тому спостерігати за подією — захопливо. Коли буде найближчий у 2024 році парад планет і як розгледіти його на нічному небі — читай у нашому матеріалі.

Що таке вирівнювання планет

Якщо ти пам’ятаєш бодай щось із курсу астрономії, то розумієш: усі планети обертаються навколо Сонця з різною швидкістю, тому зібратися їм в одному квадраті зоряного неба досить проблематично. Хтось тікає вперед, а комусь доводиться наздоганяти.

Саме така подія, коли цілих шість планет згрупуються в одному порівняно невеликому просторі й відбудеться невдовзі: цей парад планет збере докупи одразу Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.

Втім, побачити їх “рядком” доступно лише спостерігачеві із Землі. Причому деякі планети можна розгледіти просто так, неозброєним оком. А от для Нептуна та Урану тобі знадобляться потужні лінзи: згодиться сильний бінокль. А ще краще — телескоп.

Коли шукати на небі парад планет 2024

Шукати планети на небі потрібно 3 червня. І значно краще зробити це під ранок: саме в цей час вони зберуться разом у найтіснішій кампанії.

3 червня 2024 року відбудеться велике ранкове вирівнювання шести планет: Меркурія, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.

Парад планет не закінчиться одним днем, а триватиме протягом кількох днів до та після 3 червня 2024 року. Тож можеш знайти час поспостерігати.

Як спостерігати парад планет 3 червня 2024 року

Знайти планети на зоряному небі не так вже й просто. На вигляд вони дуже схожі на зірки. Єдина відмінність — вони не мерехтять. А якщо довго спостерігати, можна помітити, що рухаються планети набагато швидше і кочують із сузір’я до сузір’я. Зірки всередині сузір’я зберігають одну дистанцію.

До того ж щоб розгледіти планети, потрібно вибрати зручне місце: зовсім без світла ліхтарів і з горизонтом, який не перекривають найближчі багатоповерхівки.

Найкраще ж спостерігати зірки та планети, встановивши спеціальний астрономічний додаток.

Наприклад, Sky Tonight, який допомагає легко розпізнати об’єкти на небі. Достатньо навести телефон із завантаженою програмою на потрібну ділянку неба — і програма одразу відкриє тобі, хто є хто.

В якому порядку з’являться небесні тіла на параді планет 2024 року

першим глибокої ночі “зійде” Сатурн: його потрібно шукати у сузір’ї Водолія, він схожий на жовту зірку. Побачити Сатурн можна просто так, без телескопа;

потім у сузір’ї Риб з’явиться Нептун: його розгледіти дозволить лише потужний бінокль.

далі вийде червонуватий за кольором Марс: його теж шукай у сузір’ї Риб, він буде видимий неозброєним оком.

і вже на світанку на сході з’являться Уран, Юпітер та Меркурій.

Юпітер буде досить яскравим, щоб спостерігати за ним неозброєним оком.

Меркурій та Уран слід шукати в бінокль або в астрономічному додатку. Вони з’являться у сузір’ї Тельця.

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Наступний парад планет відбудеться у серпні:

28 серпня 2024 року станеться велике ранкове вирівнювання Меркурія, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.

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