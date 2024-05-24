Удивительное астрономическое явление “парад планет 2024”: когда и как найти все небесные тела на ночном небе

Парадом планет называют астрономическое явление, когда несколько небесных тел выстраиваются в линейку. Случается такое редко, поэтому наблюдать за событием захватывающе. Когда будет ближайший в 2024 году парад планет и как рассмотреть его на ночном небе — читай в нашем материале.

Что такое выравнивание планет

Если ты помнишь хотя бы что-то из курса астрономии, то понимаешь: все планет обращаются вокруг Солнца с разной скоростью, поэтому собраться им в одном квадрате звездного неба довольно проблематично. Кто-то убегает вперед, а кому-то приходится догонять.

Именно такое событие: когда целых шесть планет сгруппируются в одном сравнительно небольшом пространстве и произойдет 3 июня 2024 года: этот парад планет соберет сразу Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Впрочем, видеть их “рядышком” может только наблюдатель с Земли. Причем некоторые планеты можно увидеть просто так, невооруженным глазом. А вот для Нептуна и Урана тебе потребуются мощные линзы: подойдет сильный бинокль. А еще лучше — телескоп.

Когда искать на небе парад планет 2024

Искать планеты на небе 3 июня лучше под утро: именно в это время они соберутся вместе в самой тесной кампании.

3 июня 2024 года случится большое утреннее выравнивание планет: Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Парад планет не окончится одним днем, а будет длиться в течение нескольких дней до и после 3 июня 2024 года. Так что есть время наблюдать за ним.

Как наблюдать парад планет 3 июня

Найти планеты на звездном небе не так-то просто. С виду они очень похожи на звезды. Единственное отличие — они не мерцают. А если долго наблюдать, можно заметить, что движутся гораздо быстрее и кочуют из созвездия в созвездие. Звезды в созвездии сохраняют одну дистанцию.

К тому же, чтобы рассмотреть планеты, нужно выбрать темное место, совсем без света фонарей и с горизонтом, который не перекрывают ближайшие многоэтажки.

Гораздо проще наблюдать звезды и планеты, установив специальное астрономическое приложение.

К примеру, Sky Tonight, которое помогает легко распознать объекты на небе. Достаточно навести телефон с загруженной программой на нужный участок неба — и программа тут же откроет тебе, кто есть кто.

В каком порядке появятся небесные тела

первым глубокой ночью “взойдет” Сатурн: го нужно искать в созвездии Водолея, он похож на желтую звезду. Увидеть Сатурн можно просто так, без телескопа.

затем в созвездии Рыб появится Нептун: наблюдать его можно только в мощный бинокль.

далее выйдет красноватый по цвету Марс: его тоже ищи в созвездии Рыб, он будет виден невооруженным глазом.

и уже на рассвете на востоке появятся Уран, Юпитер и Меркурий.

Юпитер будет достаточно ярким, чтобы наблюдать его невооруженным глазом.

Меркурий и Уран нужно наблюдать в бинокль, или искать их в астрономическом приложении. Они появятся в созвездии Тельца.

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Следующий парад планет состоится в августе:

28 августа 2024 года: большое утреннее выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

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