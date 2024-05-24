Удивительное астрономическое явление “парад планет 2024”: когда и как найти все небесные тела на ночном небе

Парадом планет называют астрономическое явление, когда несколько небесных тел выстраиваются в линейку. Случается такое редко, поэтому наблюдать за событием захватывающе. Когда будет ближайший в 2024 году парад планет и как рассмотреть его на ночном небе — читай в нашем материале.
Если ты помнишь хотя бы что-то из курса астрономии, то понимаешь: все планет обращаются вокруг Солнца с разной скоростью, поэтому собраться им в одном квадрате звездного неба довольно проблематично. Кто-то убегает вперед, а кому-то приходится догонять.
Именно такое событие: когда целых шесть планет сгруппируются в одном сравнительно небольшом пространстве и произойдет 3 июня 2024 года: этот парад планет соберет сразу Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Впрочем, видеть их “рядышком” может только наблюдатель с Земли. Причем некоторые планеты можно увидеть просто так, невооруженным глазом. А вот для Нептуна и Урана тебе потребуются мощные линзы: подойдет сильный бинокль. А еще лучше — телескоп.
Искать планеты на небе 3 июня лучше под утро: именно в это время они соберутся вместе в самой тесной кампании.
3 июня 2024 года случится большое утреннее выравнивание планет: Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
3 июня 2024 года случится большое утреннее выравнивание планет: Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
Парад планет не окончится одним днем, а будет длиться в течение нескольких дней до и после 3 июня 2024 года. Так что есть время наблюдать за ним.
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Найти планеты на звездном небе не так-то просто. С виду они очень похожи на звезды. Единственное отличие — они не мерцают. А если долго наблюдать, можно заметить, что движутся гораздо быстрее и кочуют из созвездия в созвездие. Звезды в созвездии сохраняют одну дистанцию.
К тому же, чтобы рассмотреть планеты, нужно выбрать темное место, совсем без света фонарей и с горизонтом, который не перекрывают ближайшие многоэтажки.
Гораздо проще наблюдать звезды и планеты, установив специальное астрономическое приложение.
Гораздо проще наблюдать звезды и планеты, установив специальное астрономическое приложение.
К примеру, Sky Tonight, которое помогает легко распознать объекты на небе. Достаточно навести телефон с загруженной программой на нужный участок неба — и программа тут же откроет тебе, кто есть кто.
Юпитер будет достаточно ярким, чтобы наблюдать его невооруженным глазом.
Меркурий и Уран нужно наблюдать в бинокль, или искать их в астрономическом приложении. Они появятся в созвездии Тельца.
Следующий парад планет состоится в августе:
28 августа 2024 года: большое утреннее выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
28 августа 2024 года: большое утреннее выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
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