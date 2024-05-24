Удивительное астрономическое явление “парад планет 2024”: когда и как найти все небесные тела на ночном небе

Ольга Петухова 24 мая 2024, 07:00
парад планет 2024
Фото: Pexels

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Удивительное астрономическое явление “парад планет 2024”: когда и как найти все небесные тела на ночном небе
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