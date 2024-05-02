На вечір аніме чи до музею на виставку? Куди сходити у Дніпрі у травні — культурний дайджест від Вікон

Весна вже у розпалі, і якщо в тебе піднесений настрій — це потрібно підтримувати! Радіти кожному моменту життю простіше, якщо дарувати собі приємні приводи.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У травні у Дніпрі відбудеться багато запальних концертів та нових вистав. Ми відібрали для тебе те, що точно сподобається!
Раніше ми розповідали, куди піти у Львові у травні 2024.
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