На вечір аніме чи до музею на виставку? Куди сходити у Дніпрі у травні — культурний дайджест від Вікон

Весна вже у розпалі, і якщо в тебе піднесений настрій — це потрібно підтримувати! Радіти кожному моменту життю простіше, якщо дарувати собі приємні приводи.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У травні у Дніпрі відбудеться багато запальних концертів та нових вистав. Ми відібрали для тебе те, що точно сподобається!

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Театральні вистави у Дніпрі: травень 2024

Вітер південного степу — Дніпровський національний театр ім. Т. Г. Шевченка, 2 травня о 18:00. Ціна: 250 грн.

Діагноз: кохання — Дніпровський академічний театр драми та комедії, 2 травня о 18:00. Ціна: 150 грн.

Де твій брат, Авель? — Дніпровський національний театр ім. Т. Г. Шевченка, 7 та 12 травня о 18:00. Ціна: 120 грн.

Кассандра — Дніпровський академічний театр драми та комедії, 12 травня о 16:00. Ціна: 100-350 грн.

Тваринні інстинкти — Дніпровський академічний театр драми та комедії, 17 травня о 18:00. Ціна: 300-400 грн.

Щоденник негідника — Дніпровський академічний театр драми та комедії, 19 травня о 16:00. Ціна: 100-350 грн.

Вистави для дітей

Дюймовочка. Прем’єра — Дніпровська філармонія, 4 травня о 12:00. Ціна: 100-250 грн.

Кіт у чоботях. Початок пригод — Дніпровська філармонія, 12 травня об 11:00. Ціна: 150-220 грн.

Походеньки Лиса Микити — Дніпровська філармонія, 19 травня о 12:00. Ціна: 150-220 грн.

Концерти у Дніпрі: травень 2024

Симфонічний концерт — Дніпропетровська філармонія, 10 травня о 18:00. Ціна: 200-450 грн.

éllia — МахноПАБ, 10 травня о 18:30. Ціна: 300 грн.

Діти Інженерів — Poplavok Music Hall, 11 травня о 18:30. Ціна: 300 грн.

Ukrainian jazz — Дніпропетровська філармонія, 16 травня о 18:00. Ціна: 150-290 грн.

Юлія Саніна. The HARDKISS — Special Kiss — Дніпропетровський академічний театр опери та балету, 21 травня о 19:00. Ціна: від 690 грн.

Олександр Пономарьов та Михайло Хома — Україна переможе — Дніпропетровський академічний театр опери та балету, 24 травня о 18:00. Ціна: 490-1790 грн.

Symphony of Anime Orchestra — БК Машинобудівників, 25 травня о 17:00. Ціна: 275-950 грн.

Святослав Вакарчук. Благодійний концерт — Дніпропетровський академічний театр опери та балету, 25 травня о 18:00. Ціна: 850-4200 грн.

Стендапи у Дніпрі

Дніпро Стендап Імпровізація Алли Волкової — Театральний поверх, 2 травня о 19:30. Ціна: від 450 грн.

Стендап на даху — Музей українського живопису, 4 травня о 17:00. Ціна: 400 грн.

Стендап Алла Волкова. Сольний Концерт — ПК Шинник, 28 травня о 19:30. Ціна: 100-800 грн.

Виставки у Дніпрі у травні

Нас Великдень єднає — Будинок мистецтв, до 20 травня.

Ріка кричала, вила, як поранений звір — Дніпровський центр сучасної культури, до 30 червня. Вхід вільний.

Ганна Швидько: Берегиня пам’яті Козацького краю — Наукова бібліотека історичного музею, до кінця травня.

Натхненна словом — Літмузей Дніпра. Виставка працює у такі дні: вт-ср, пт-нд з 10:00 до 16:00.

Інші цікаві події Дніпра у травні

Цирк на льоду. Незламні — Дніпровський державний цирк, різні дати. Ціна: 100-500 грн.

Freedom Ballet. Танцювальна вистава Шафа — Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка, 8 травня о 19:00. Ціна: 990-2990 грн.

Джаз на даху Менори — 16 травня о 19:00. Ціна: 350-690 грн.

Рок в опері — Дніпровський театр опери та балету, 18 травня о 17:00. Ціна: 100-450 грн.

ДивоVision — БК Машинобудівників, 26 травня о 18:00. Ціна: 290-690 грн.

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