На вечер аниме или в музей на выставку? Куда сходить в Днепре в мае — культурный дайджест от Вікон

Весна уже в разгаре, и если у тебя приподнятое настроение — это нужно поддерживать! Радоваться каждому моменту жизни проще, если дарить себе приятные поводы.

Редакция Вікна-Новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В мае в Днепре состоится много зажигательных концертов и новых представлений. Мы подобрали для тебя то, что точно понравится!

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События Днепра в мае 2024

Театральные представления в Днепре: май 2024

Ветер южной степи — Днепровский национальный театр им. Шевченко, 2 мая в 18:00. Цена: 250 грн.

Диагноз: любовь — Днепровский академический театр драмы и комедии, 2 мая в 18:00. Цена: 150 грн.

Где твой брат, Авель? — Днепровский национальный театр им. Шевченко, 7 и 12 мая в 18:00. Цена: 120 грн.

Кассандра — Днепровский академический театр драмы и комедии, 12 мая в 16:00. Цена: 100–350 грн.

Животные инстинкты — Днепровский академический театр драмы и комедии, 17 мая в 18:00. Цена: 300-400 грн.

Дневник негодяя — Днепровский академический театр драмы и комедии, 19 мая в 16:00. Цена: 100-350 грн.

Спектакли для детей

Дюймовочка. Премьера — Днепровская филармония, 4 мая в 12:00. Цена: 100-250 грн.

Кот в сапогах. Начало приключений — Днепровская филармония, 12 мая в 11:00. Цена: 150-220 грн.

Похождения Лиса Микиты — Днепровская филармония, 19 мая в 12:00. Цена: 150-220 грн.

Концерты в Днепре: май 2024

Симфонический концерт — Днепропетровская филармония, 10 мая в 18:00. Цена: 200-450 грн.

éllia — МахноПАБ, 10 мая в 18:30. Цена: 300 грн.

Дети Инженеров — Poplavok Music Hall, 11 мая в 18:30. Цена: 300 грн.

Ukrainian jazz — Днепропетровская филармония, 16 мая в 18:00. Цена: 150-290 грн.

Юлия Санина. The HARDKISS — Special Kiss — Днепропетровский академический театр оперы и балета, 21 мая в 19:00. Цена: от 690 грн.

Александр Пономарев и Михаил Хома — Украина победит — Днепропетровский академический театр оперы и балета, 24 мая в 18:00. Цена: 490-1790 грн.

Symphony of Anime Orchestra — ДК Машиностроителей, 25 мая в 17:00. Цена: 275-950 грн.

Святослав Вакарчук. Благотворительный концерт — Днепропетровский академический театр оперы и балета, 25 мая в 18:00. Цена: 850–4200 грн.

Стендапы в Днепре

Днепр Стендап Импровизация Аллы Волковой — Театральный этаж, 2 мая в 19:30. Цена: от 450 грн.

Стендап на крыше — Музей украинской живописи, 4 мая в 17:00. Цена: 400 грн.

Стендап Алла Волкова. Сольный Концерт — ДК Шинник, 28 мая в 19:30. Цена: 100-800 грн.

Выставки в Днепре в мае

Нас Пасха объединяет — Дом искусств, до 20 мая.

Река кричала, выла, как раненый зверь — Днепровский центр современной культуры, до 30 июня. Вход свободный.

Анна Швыдько: Берегиня памяти Казацкого края — Научная библиотека исторического музея, до конца мая.

Вдохновленная словом — Литмузей Днепра. Выставка работает в такие дни: вт-ср, пт-вс с 10:00 до 16:00.

Другие интересные события Днепра в мае

Цирк на льду. Несокрушимые — Днепровский государственный цирк, разные даты. Цена: 100–500 грн.

Freedom Ballet. Танцевальный спектакль Шафа — Днепровский национальный академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г.Шевченко, 8 мая в 19.00. Цена: 990-2990 грн.

Джаз на крыше Меноры — 16 мая в 19:00. Цена: 350-690 грн.

Рок в опере — Днепровский театр оперы и балета, 18 мая в 17:00. Цена: 100-450 грн.

ЧудоVision — ДК Машиностроителей, 26 мая в 18:00. Цена: 290-690 грн.

Раньше мы рассказывали, куда пойти во Львове в мае 2024.

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