На вечер аниме или в музей на выставку? Куда сходить в Днепре в мае — культурный дайджест от Вікон

Весна уже в разгаре, и если у тебя приподнятое настроение — это нужно поддерживать! Радоваться каждому моменту жизни проще, если дарить себе приятные поводы.
Редакция Вікна-Новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
В мае в Днепре состоится много зажигательных концертов и новых представлений. Мы подобрали для тебя то, что точно понравится!
Раньше мы рассказывали, куда пойти во Львове в мае 2024.
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