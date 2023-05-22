Буває лише раз на 10 років! Українці могли спостерігати рідкісне сяйво да Вінчі у небі

Вночі 21 травня українці могли спостерігати рідкісне природне явище — сяйво да Вінчі. Його можна спостерігати раз на десять років. Але не засмучуйся, якщо пропустив(-ла), за ясної погоди його можна спостерігати кілька ночей поспіль. То ж ти ще маєш шанс.

Ми розповімо, що таке сяйво да Вінчі та чому отримало таку назву.

Що таке сяйво да Вінчі

Коли супутник Землі Місяць розпочинає новий цикл, може з’являтися сяйво да Вінчі. Воно відбувається, коли Місяць перебуває у тіні. Тоді двічі відбите сонячне світло тонко висвітлює темну частину півмісяця, створюючи ілюзію фантомного нічного світила.

Сяйво да Вінчі має таку назву завдяки всесвітньо відомому митцю Леонарду да Вінчі. Він вперше описав цей феномен кілька сторіч тому.

Коли відбувається це небесне явище, Сонце освітлює лише 5% видимої частини супутника. Водночас інша частина Місяця світиться зовсім трішки, бо відбите від Землі сонячне світло потрапляє на супутник.

Побачити сяйво да Вінчі можна лише тоді, коли тонкий півмісяць перебуває низько над горизонтом. Це якраз відбувається в останні кілька днів старого місячного циклу та у перші кілька днів нового.

За свого життя да Вінчі припустив, що фантомний Місяць з’являється на небі через світло, яке відбивають земні океани. Однак згодом спостереження NASA уточнили, що причиною цього явища є хмари та морський лід.

Людина може побачити сяйво да Вінчі навіть без спеціального обладнання, але все ж краще роздивитися його можна у бінокль чи за допомогою хорошого телескопа.

Сяйво да Вінчі — не єдине природне явище, яке можна було спостерігати в Україні цього року. Раніше ми розповідали про північне сяйво в Україні. Дізнайся, як незвичайне природне явище зафіксували в Україні за посиланням.

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Головне фото: julia_mirag / Instagram