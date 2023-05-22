Подорожі та натхнення

Буває лише раз на 10 років! Українці могли спостерігати рідкісне сяйво да Вінчі у небі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Травня 2023, 11:30
Сяйво да Вінчі: рідкісний феномен, що з'явився на небі над Україною

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