Бывает всего раз в 10 лет! Украинцы могли наблюдать редкое сияние да Винчи

Ночью 21 мая украинцы могли наблюдать редкое природное явление — сияние да Винчи. Оно происходит раз в десять лет. Но не расстраивайся, если ты его пропустил(-а), в ясную погоду его можно наблюдать несколько ночей подряд. Так что у тебя еще есть шанс.

Мы расскажем, что такое сияние да Винчи и почему явление получило такое название.

Что такое сияние да Винчи

Когда спутник Земли Луна начинает новый цикл, может появляться сияние да Винчи. Оно происходит, когда Луна находится в тени. Тогда дважды отраженный солнечный свет тонко освещает темную часть полумесяца, создавая иллюзию ночного фантомного светила.

Сияние да Винчи так называется благодаря всемирно известному художнику Леонарду да Винчи. Он впервые описал этот феномен несколько столетий назад.

Когда происходит это небесное явление, Солнце освещает всего 5% видимой части спутника. В то же время, другая часть Луны светится совсем немного, потому что отраженный от Земли солнечный свет попадает на спутник.

Увидеть сияние да Винчи можно только тогда, когда тонкий полумесяц находится низко над горизонтом. Это как раз происходит в последние несколько дней старого лунного цикла и первые несколько дней нового.

При жизни да Винчи предположил, что фантомная Луна появляется на небе из-за света, отражаемого земными океанами. Однако впоследствии наблюдения NASA уточнили, что причиной этого явления являются облака и морской лед.

Человек может увидеть сияние да Винчи даже без специального оборудования, но все же лучше его рассмотреть можно в бинокль или с помощью хорошего телескопа.

Сияние да Винчи — не единственное природное явление, которое можно было наблюдать в Украине в этом году. Ранее мы рассказывали о северном сиянии в Украине. Узнай, как необычное природное явление зафиксировали в Украине по ссылке.

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Головне фото: julia_mirag / Instagram