Така красива, хоч й примхлива. Розповідаємо, як правильно пересадити орхідею, щоб вона не зав’яла

Орхідея — одна з найпопулярніших домашніх рослин. Квіти орхідеї бувають різних розмірів та забарвлення. А саме сімейство орхідних налічує близько 27 тисяч різновидів. Цю квітку можна побачити майже в кожній родині. Проте рано чи пізно орхідею доводиться пересаджувати й багато людей роблять це неправильно.

Коли треба пересаджувати орхідею

Орхідея дуже вибаглива квітка, якщо не правильно за нею доглядати, вона може зіпсуватися і більше не квітнути. Тож пересаджувати її треба в окремих випадках.

По-перше, пересаджувати орхідею треба, якщо в субстраті, в якому вона знаходиться, завелися шкідники.

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По-друге, коріння орхідеї стало занадто великим і не поміщається в горщик.

Й третє — якщо ти хочеш розділити одну орхідею на дві чи три. В інших випадках квітку бажано залишати в її ж горщику.

Проте варто знати, якщо ж ти наважився(-лась) пересадити орхідею, то не можна цього робити в активній фазі росту.

Саме тоді, коли рослина випустила квіти. Є ризик що коріння квітки швидко не звикне до нового субстрату і може зав’янути. Найкраще пересаджувати орхідею навесні.

Якщо ти хочеш пересадити орхідею влітку, то пам’ятай, що спека забирає багато сил у кімнатної рослини, що буде загрожувати засухою верхнього шару ґрунту. Тож орхідеї треба буде більше часу для адаптації

Як підготувати орхідею до пересадки

Перед тим, як пересадити орхідею, треба уважно її роздивитися — оцінити в якому стані коріння, листя, стебло.

Якщо вони мають якісь проблеми, наприклад, гниття коріння, то їх треба вирішити. Очистити чи прорідити кореневу систему і лише тоді пересаджувати в новий горщик з новим субстратом.

Далі треба підготуватися до самого процесу пересадки. Найперше, що треба зробити, це обрати горщик для кімнатної рослини. Якщо в тебе орхідея дендробіум, то не слід обирати дуже великий горщик, адже рослина віддасть всі свої сили в листя і будете погано квітнути.

Обирати горщик треба так, щоб від коренів до стінок залишалось 1-2 см.

Другим важливим фактором є вибір ґрунту. Найчастіше люди обирають магазинний ґрунт, але ти також можеш створити свій власний субстрат. Для цього можна використати суміш кори дуба, деревного вугілля та коріння папороті. На дно горщика треба покласти дренаж.

Як пересадити орхідею в більший горщик

Якщо ти вже приготував(-ла) новий вазон, субстрат, дренаж, секатор (якщо необхідно прорідити коріння), обприскувач від шкідників, а також допоміжні засоби, паличку для підтримки квітки в новому горщику, то можеш переходити безпосередньо до самої пересадки орхідеї.

Вийми орхідею з горщика. Якщо зробити це проблематично, занур вазон у воду на 5-10 хвилин. Візуально оціни стан кореневища квітки, за необхідності проріди його. Витруси весь зміст горщика на підготовлене заздалегідь місце та видали всі компоненти субстрату. Промий корені орхідеї теплою водою та залиш рослину на 10 хвилин просохнути. Якщо в субстраті були шкідники, слід обробити рослину та присипати її корінця деревним вугіллям або фундазолом. Місця зрізу обробити активованим вугіллям. Поклади на дно горщика дренаж, засип його новим субстратом та розмісти квітку так, щоб її стебло було всередині горщика. Засип орхідею корою по боках, чергуючи її з торфом. Поклади зверху мох сфагнумом та залиш на 14 днів. Квітку необхідно закріпити, щоб вона не хиталась всередині горщика, але дуже важливо не пошкодити її коріння. Після пересадки орхідею треба полити та тримати впродовж тижня в тіні, при температурі +20°C.

Як доглядати за орхідеєю після пересадки

Найголовніше правило в догляді за орхідею — це полив.

Дуже важливо регулярно зволожувати рослину, щоб вона скоріше прижилася до нового ґрунту. А також пам’ятай, що пересаджену орхідею не можна ставити на пряме сонце.

Якщо ти при пересадці використав(-ла) вологий субстрат, то рослину не потрібно поливати протягом кількох днів. Достатньо обприскувати її, це допоможе прискорити процес приросту нового коріння.

Став горщик на підставку. Вся зайва волога, яка знаходиться в субстраті, буде виходити через дренажні отвори.

Орхідея дуже примхлива квітка, проте вона віддячує за хороший догляд своєю красою. Але орхідея не єдина домашня рослина. Інколи господині й господарі влаштовують вдома маленький ботанічний сад. Раніше ми розповідали, як правильно доглядати за кімнатними рослинами.