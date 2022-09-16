Подорожі та натхнення

Час утеплюватися: як вибрати зимову гуму і коли її міняти

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 21:00
Шини
Фото: Unsplash

Більше новин
Бріджит Блінк
Штати зайняли визначену позицію: послиня США Бріджит Брінк про допомогу Україні та російські маніпуляції
Надя Дорофєєва випустила новий альбом Сенси - слухати онлайн
Надя Дорофєєва — Сенси: співачка випустила перший сольний альбом про шлях до майбутнього
Олена Головчак
Змінити паспорт, піти до психолога та зненавидіти свій народ — на що змотивувало росіянку Олену пережите у Маріуполі
Час утеплюватися: як вибрати зимову гуму і коли її міняти
Не Приморським бульваром єдиним! Куди піти в Одесі під час війни: ТОП-5 місць від нашої редакції
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як доглядати за трояндами восени
Королеві квітів треба піклування: як доглядати за трояндами восени
блок
Збирай на ЗСУ й оминай блок від Meta. У Мінцифри поділилися лайфхаками, як не потрапити у бан
Пересадка пион
Пересадка півонії восени: як і коли пересаджувати воістину розкішну квітку
Пересадка малини восени
Як і коли обрізати малину: корисні поради для любителів ніжної ягоди

Відео
Бріджит Блінк

Штати зайняли визначену позицію: послиня США Бріджит Брінк про допомогу Україні та російські маніпуляції
0:06:51
Масові поховання Ізюм
Масові поховання на понад 400 могил — шокуючі докази злочинів росіян в Ізюмі
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС - реакція Зеленського
Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського
0:03:10
Відбудова у Запоріжжі
Українців не зламати! Як у Запоріжжі відбудовують зруйновані ракетами будинки
0:04:01
Державний бюджет 2023: на що підуть кошти
Половину коштів спрямують на армію — на що піде держбюджет України 2023. А що буде з зарплатами?
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:16
Навчання на Запоріжжі
До ядерного шантажу Путіна готові! Як проходять навчання з протидії радіаційній загрозі на Запоріжжі
0:04:08
Анатолій Захаренко — вбивця семи військовослужбовців може вийти на волю
Обвинувачений у вбивстві сімох військових може вийти на волю? Розповідаємо про злочин Анатолія Захаренка
ОДКБ та Путін
Військово-політичний блок чи найбільший блеф Путіна? Що таке ОДКБ та на кого насправді направлений вплив Росії
Більше відео
Надя Дорофєєва випустила новий альбом Сенси - слухати онлайн
Читати далі
Надя Дорофєєва — Сенси: співачка випустила перший сольний альбом про шлях до майбутнього

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь