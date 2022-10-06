В Україну прийшло бабине літо! Погода в Україні у жовтні 2022

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 08:40
Погода в Україні жовтень 2022 - кліматичний прогноз
Фото: Pexels

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