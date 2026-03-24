Коли пересаджувати крокуси: хитрощі та поради для твого квітучого саду

Крокуси — яскраві, невибагливі квіти з родини ірисових, що одними з перших розцвітають навесні. Рослини добре розмножуються, але можуть роками сидіти на одному і тому ж місці.

Коли пересаджувати крокуси, і чи варто це робити весною — читай у матеріалі.

Коли краще пересаджувати крокуси

Пересаджувати крокуси щороку не обов’язково, зазвичай їх викопують для розмноження або вирощування в горщиках.

Якщо минуло менше трьох років і рослинам достатньо місця, можна просто над ними добре замульчувати ґрунт.

Але коли утворюється багато дочірніх цибулин і квіти дрібнішають, крокуси потрібно розсаджувати.

Пересаджують крокуси потрібно в період спокою: ті, що квітнуть ранньою весною — з липня до вересня, осінні — з червня до серпня.

Після цвітіння потрібно зрізати лише квітконоси, а листя залишити до повного в’янення.

Потім цибулини можна викопувати, посортувати, відібрати молоді і здорові, почистити від корінців і зіпсованих лусочок і просушити в тіні, щоб не дати шансів цвілі та грибковим хворобам.

Для гарного цвітіння цибулинам потрібен період охолодження тривалістю 15–16 тижнів.

Зберігають цибулини крокусів в один шар у ящиках або коробках. Можна пересипаючи сухим торфом, щоб не пересихали.

Спочатку підтримують температуру близько +22°C, а з серпня поступово знижують до +15°C.

Якщо це неможливо, цибулини тримають при кімнатній температурі в сухому, темному й добре провітрюваному місці.

Осінньоквітучі крокуси висаджують у другій половині липня, а ті, що цвітуть навесні — у другій половині вересня.

Як пересаджувати крокуси

Для пересадки крокусів краще обрати сонячні ділянки з легким піщаним ґрунтом.

У важкий глинистий ґрунт додають дренаж (гравій або керамзит), а щільний — розпушують піском.

Для вирощування вдома використовують широкі горщики з легким нейтральним ґрунтом і дренажем. Перед посадкою цибулини обов’язково перевіряють і відбраковують неякісні.

Перед пересадкою цибулини крокусів радять обробити слабким розчином марганцівки або фунгіцидами.

Під час пересадки крокуси висаджують на відстані не менше 7 см один від одного. Цибулини заглиблюють на глибину приблизно двох їхніх діаметрів.

На легких ґрунтах це близько 8-10 см, на важких — 7-9 см. Така посадка допоможе активному росту квітів та розмноженню цибулин.

Після висаджування їх злегка поливають і мульчують товстим шаром хвої.

