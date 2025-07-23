Без попси: топ найкращих фільмів від Олександра Рудинського

Актор Олександр Рудинський, попри свій молодий вік, вже відзначився яскравими ролями й успішними фільмами. Стрічку Камінь, папір, ножиці з його участю навіть відзначили на премії BAFTA! Тож вибору Сашка точно можна довіряти.

23 липня Олександр святкує свій 29-й день народження. Ми знаємо його за ролями в різних кінопроектах, та що дивиться сам Рудинський? Тримай список непопсових фільмів, про які він розповів в подкасті Гуртом та вщент.

Що дивиться Олександр Рудинський: перелік фільмів від актора

За словами Сашка, стримінгові платформи в наш час роблять кіно загально доступним і значно масовішим.

— Але я прихильник незалежного авторського кіно, коли режисер також є й автором сценарію. Як на мене, це повністю виношена ним історія. Саме тому хочу порекомендувати моїх улюблених режисерів та їх роботи!

Підбірка Соррентіно

Олександр рекомендує фільми італійського кінорежисера Паоло Соррентіно: Велика краса, який отримав Оскар за найкращий фільм у прокаті, а також стрічки Юність і Рука Бога.

Події драми Велика краса розгортаються у Римі навколо відомого журналіста та письменника. Проживши довге й насичене життя, він розчарувався в навколишньому світі, і єдиною втіхою для нього став алкоголь.

Чоловік засуджує дії та вчинки представників світського світу, бо всі вони привертають увагу лише грошима та скандалами. Головний герой викриває цих людей, показуючи справжнє нутро кожного з них.

Фільм Юність — історія про двох немолодих друзів, композитора і сценариста, які вирішили відпочити. Для цього вони поїхали у розкішний готель біля підніжжя Альп.

Під час відпочинку вони спостерігають за життям та переживаннями інших постояльців, бачать їхні любовні драми, розважаються, багато гуляють, відвідують масажі та спа, але певні, що їхні найкращі роки вже, напевно, позаду.

Рука Бога — фільм, події якого відбуваються у Неаполі 1980-х років. Це найбільший розквіт криміналу та мафії. У головного героя немає дівчини, мало друзів і одна велика пристрасть — футбол. Його кумиром є Дієго Марадона, який грає за місцеву команду Наполі.

Попереду в нього багато можливостей, планів та мрій, але несподівана трагедія змушує швидко подорослішати й забути про безтурботне життя.

Фільми Пола Томаса Андерсона

Олександр також відзначив роботи американського режисера та сценариста.

— Наприклад, Нафта 2007 року. На мою думку, це геніальне кіно. Там зіграв Денієл Дей-Льюіс, який вважається іконою світового кіно. Феноменальна акторська робота.

Нафта — це історична драма про нафтового магната, який разом зі збагаченням переживає моральне падіння. Сюжет заснований на однойменному романі Ептона Сінклера, класика літератури США. Основні події розгортаються в кінці двадцятих років минулого століття в Каліфорнії.

Стрічки Томаса Вінтерберга

Томас Вінтерберг — данський режисер. Сашко відібрав кілька своїх найулюбленіших стрічок його авторства.

— Наприклад, Ще по одній з актором Мадсом Міккельсеном. Ця стрічка отримала Оскар. Також у нього є розкішний фільм Полювання з цим же актором. Повірте, він розірве вас на шматочки.

Полювання — це історія вихователя дитячого садочка, якого починають підозрювати в домаганнях.

— Там настільки нетипова поведінка головного героя в таких ситуаціях… Перше, що я сказав дружині, переглядаючи фільм, це: “А чому він не виправдовується? Чому не скаже, як все було насправді?” Розкішне кіно.

Нещодавно Олександр Рудинський також розповів, що український театр знову отримує любов та увагу від глядачів.

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