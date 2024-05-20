Зірка Гаррі Поттера Том Фелтон випустив новий музичний альбом — чим він сколихнув мережу

Зірка Гаррі Поттера, який зіграв Драко Малфоя — Том Фелтон — випустив новий музичний альбом. У нашому матеріалі розповідаємо, чому актор зосередився на музиці і як реагує публіка.

Зірка Гаррі Поттера Том Фелтон випустив музичний альбом

Том Фелтон — 36-річний британський актор та музикант. У травні 2024 він випустив новий альбом з музичними композиціями, що має назву ORaNgE.

Думки користувачів мережі та фанатів актора розділилися — хтось пише, що він співає проникливо й красиво, інші — відверто насміхаються.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Том Фелтон підтримав Україну та наш народ. Він заспівав та виклав відео у себе в Instagram. Варто зазначити, що актор співає вже багато років та викладає ці відео на YouTube.

Уважні фанати помітили, що його нова пісня може бути присвячена Еммі Вотсон. Тож фанати знову згадали про те, якою парою вони могли б бути. Проте офіційних підтверджень присвяти пісні чи стосунків немає.

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Шанувальники Фелтона чекають на новий яскравий фільм та головну роль, адже поки ніщо не змогло затьмарити успіх Гаррі Поттера. Але поки актор випустив ще кілька міні-альбомів — ReD, YoOHoO та Hawaii.

Через хейт від видання The Daily Mail, на актора посипалися негативні коментарі. Користувачі мережі вимагають повернення до кіно, проте лише Тому Фелтону вирішувати, яка сфера творчості йому комфортна.

Послухати пісні Тома Фелтона та підтримати його коментарями ти можеш у нашому матеріалі:

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