Звезда Гарри Поттера Том Фелтон выпустил новый музыкальный альбом — чем он всколыхнул сеть

Звезда Гарри Поттера, который сыграл Драко Малфоя — Том Фелтон — выпустил новый музыкальный альбом. В нашем материале рассказываем, почему актер сосредоточился на музыке и как реагирует публика.

Звезда Гарри Поттера Том Фелтон выпустил музыкальный альбом

Том Фелтон — 36-летний британский актер и музыкант. В мае 2024 он выпустил новый альбом с музыкальными композициями под названием ORaNgE.

Мнения пользователей сети и фанатов актера разделились — кто-то пишет, что он поет проникновенно и красиво, другие — откровенно насмехаются.

Напомним, в начале полномасштабной войны Том Фелтон поддержал Украину и наш народ. Он спел и выложил видео у себя в Instagram. Стоит отметить, что актер поет уже много лет и выкладывает эти видео на YouTube.

Внимательные фанаты заметили, что его новая песня может быть посвящена Эмме Уотсон. Так что фанаты снова вспомнили о том, какой парой они могли бы быть. Однако официальных подтверждений посвящения песни или отношений нет.

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Поклонники Фелтона ждут нового яркого фильма и главной роли, ведь пока ничто не смогло затмить успех Гарри Поттера. Но пока актер выпустил еще несколько мини-альбомов — ReD, YoOHoO и Hawaii.

Из-за хейта от издания The Daily Mail, на актера посыпались негативные комментарии. Пользователи сети требуют возвращения в кино, однако только Тому Фелтону решать, какая сфера творчества ему комфортна.

Послушать песни Тома Фелтона и поддержать его комментариями ты можешь в нашем материале:

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